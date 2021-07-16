Son dakika: Rusya'da radardan kaybolan uçak bulundu: Acil iniş yaptı!

Rusya’nın Tomsk bölgesinde radardan kaybolan, içerisinde 17 kişinin bulunduğu AN-28 tipi yolcu uçağı bulundu.

Rus basınında yer alan haberlerde uçağın yerinin tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Uluslararası haber ajansı Reuters ise uçağın acil iniş yaptığını duyurdu. Aynı haberde uçaktan kurtulanlar olduğu bilgisi de yer aldı.

Kedroviy şehrinden Tomsk’a uçan AN-28 tipi yolcu uçağı Bakçarskiy bölgesinde acil durum sinyali vermiş ve radardan kaybolmuştu.

Özel bir hava yolu şirketine ait olan uçakta 17 kişinin olduğu, bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin gönderildiği ifade edildi.

6 Temmuz'da Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka yarımadasında An-26 tipi uçak düşmüş kaza nedeniyle 28 kişiyi hayatını kaybetmişti.

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