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Son dakika... Rusya'da okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

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#Rusya#Saldırı#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 11:00

Rusya'nın Izhevsk kentindeki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi. Saldırı nedeniyle en az 13 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ölenlerden 5'inin çocuk olduğu açıklandı.

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Rusya güne saldırı haberi ile uyandı. Izhevsk kentindeki bir okulda silahlı düzenlendi.

Saldırı nedeniyle en az 13 kişinin öldüğü ,çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı.

AFP'de yer alan son dakika haberinde ölenlerin 5'inin çocuk olduğu bilgisi yer aldı.

CNN TÜRK canlı yayınında saldırı ile ilgili son gelişmeleri aktaran Siyamend Kaçmaz, ölenlerin 2'sinin güvenlik görevlisi, 2'sinin ise öğretmen olduğunu belirtti.

Kaçmaz, ülke basında saldırganın üzerinde NAZİ sembollerinin olduğuna dair haberlerin olduğunun da altını çizdi.

Son dakika... Rusyada okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Rusya'daki saldırıdan ilk görüntü...

Ülke basınında yer alan haberlere göre, saldırgan güvenlik görevlisini vurduktan sonra okula girdi ve ateş açmaya başladı.

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Saldırı anına ait görüntülerde öğrencilerin sıraların arkasına saklandığı anlar yer aldı.

Yetkililer olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi gönderildiğini duyurdu.

Saldırganın kendisini öldürdüğü de gelen haberler arasında.

AYRINTILAR GELİYOR...

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#Rusya#Saldırı#Dünya

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