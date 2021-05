Son dakika... Rusya'da okula silahlı saldırı: Ölü sayısı artıyor!

Rusya'nın Kazan kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle11 kişi hayatını kaybetti.

RIA bölgedeki kaynaklarına dayandırdığı haberinde ölenlerin okuldaki öğrenciler ve bir de öğretmen olduğu bilgisine yer verdi.

Sosyal medyada ve haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre saldırganlar iki kişi. Bir saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirilirken diğer saldırganın ise okul binasında kıstırıldığı açıklandı.

Reuters'ta yer alan son dakika bilgisin göre ikinci saldırgan da polis ekipleri tarafından öldürüldü. Yerel yetkililerin ilk açıklamalarına göre, kimliği belirsiz iki kişi, Fayzi caddesindeki 175 numaralı okulda silahlı saldırı düzenledi. Saldırganları gören ve silah sesini duyan öğrenciler arasında panik yaşandı. Bazı öğrenciler pencerelerden atladı.

SCHOOL SHOOTING at the famous Kazan School in Tatarstan, Russia. Explosions and smoke. -- Children were seen jumping from windows. pic.twitter.com/NIEgVPZV5N

Olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Yetkililer, saldırganlardan birisinin 17 yaşında olduğunu ve güvenlik güçlerince yakalandığını bildirdi. Polisin operasyon düzenlediği okuldan öğrencilerin tahliyesi sürüyor.

Öte yandan bölgeden görüntüler paylaşan bazı sosyal medya hesapları okulda silahlı saldırı dışında bir de patlama yaşandı. Okulun içinde çekilen video görüntülerinde patlamadan sonra gerçekleşen hasar görünüyor.

Russia school shooting in #Kazan: there was an explosion inside School No.175 as well as the shooting. This video via @bazabazon shows a corridor in the aftermath pic.twitter.com/XABB5BI1bm