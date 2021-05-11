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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 11.05.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

Son dakika... Rusya'da okula silahlı saldırı: Ölü sayısı artıyor!

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Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, olay nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, Saldırganlar ise etkisiz hale getirildi. Olay anında okulda bir de patlama olduğuna dair haberler gelmeye devam ediyor.

Rusya'nın Kazan kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle11 kişi hayatını kaybetti.

RIA bölgedeki kaynaklarına dayandırdığı haberinde ölenlerin okuldaki öğrenciler ve bir de öğretmen olduğu bilgisine yer verdi.

Sosyal medyada ve haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre saldırganlar iki kişi. Bir saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirilirken diğer saldırganın ise okul binasında kıstırıldığı açıklandı.

Reuters'ta yer alan son dakika bilgisin göre ikinci saldırgan da polis ekipleri tarafından öldürüldü.

Son dakika... Rusyada okula silahlı saldırı: Ölü sayısı artıyor
Yerel yetkililerin ilk açıklamalarına göre, kimliği belirsiz iki kişi, Fayzi caddesindeki 175 numaralı okulda silahlı saldırı düzenledi. Saldırganları gören ve silah sesini duyan öğrenciler arasında panik yaşandı. Bazı öğrenciler pencerelerden atladı.

Olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Yetkililer, saldırganlardan birisinin 17 yaşında olduğunu ve güvenlik güçlerince yakalandığını bildirdi.

Son dakika... Rusyada okula silahlı saldırı: Ölü sayısı artıyor
Polisin operasyon düzenlediği okuldan öğrencilerin tahliyesi sürüyor.

Öte yandan bölgeden görüntüler paylaşan bazı sosyal medya hesapları okulda silahlı saldırı dışında bir de patlama yaşandı. Okulun içinde çekilen video görüntülerinde patlamadan sonra gerçekleşen hasar görünüyor.

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