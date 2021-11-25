Son dakika: Rusya'da maden faciası: 6 kişi öldü, onlarca kişi toprak altında kaldı!

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Rusya'nın Sibirya bölgesindeki bir kömür madeninde göçük meydana geldi. Korkunç kazanın ardından 48 kişiden haber alınamadığı belirtildi.

Kazanın meydana geldiği madende 285 kişinin bulunduğu açıklandı.

Rus Interfax ajansına göre 250 metre derinlikte çalışılan madende önce bir patlama sonrasında ise yangın meydana geldi. Madende kalan kişilerle bağlantının kesildiği bildiriliyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Kemerovo valisi Sergei Tsivilv, göçük nedeniyle en az altı kişinin öldüğünün duyurdu.

237 kişi madenden çıkarılırken bunların 45'inin yaralı olduğu ifade edildi. Ancak içeride kalan 48 kişiden haber alınamıyor.

Arama kurtarma çalışmalarına başlandı ancak 48 madencinin yeri henüz tespit edilemedi.

Rusya'da Sovyet döneminden kalma birçok maden olumsuz koşullara ve güvenlik risklerine rağmen çalıştırılmaya devam ediliyor ve bu tür kazalara ve göçüklere sıkça rastlanıyor.