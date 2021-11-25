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Son dakika: Rusya'da maden faciası: 6 kişi öldü, onlarca kişi toprak altında kaldı!

#RUSYA#Sibirya#Maden Faciası
Son dakika: Rusyada maden faciası: 6 kişi öldü, onlarca kişi toprak altında kaldı

AFP'de yer alan son dakika haberine göre Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Kemerovo'daki bir kömür madeninde gerçekleşen faciada onlarca kişi toprak altında kaldı. Vali ise en az 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

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Rusya'nın Sibirya bölgesindeki bir kömür madeninde göçük meydana geldi. Korkunç kazanın ardından 48 kişiden haber alınamadığı belirtildi.

Kazanın meydana geldiği madende 285 kişinin bulunduğu açıklandı.

Rus Interfax ajansına göre 250 metre derinlikte çalışılan madende önce bir patlama sonrasında ise yangın meydana geldi. Madende kalan kişilerle bağlantının kesildiği bildiriliyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Kemerovo valisi Sergei Tsivilv, göçük nedeniyle en az altı kişinin öldüğünün duyurdu.

Son dakika: Rusyada maden faciası: 6 kişi öldü, onlarca kişi toprak altında kaldı

237 kişi madenden çıkarılırken bunların 45'inin yaralı olduğu ifade edildi. Ancak içeride kalan 48 kişiden haber alınamıyor.

Arama kurtarma çalışmalarına başlandı ancak 48 madencinin yeri henüz tespit edilemedi.

Rusya'da Sovyet döneminden kalma birçok maden olumsuz koşullara ve güvenlik risklerine rağmen çalıştırılmaya devam ediliyor ve bu tür kazalara ve göçüklere sıkça rastlanıyor.

 

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#RUSYA#Sibirya#Maden Faciası

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