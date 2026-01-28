×
HABERLERDünya Haberleri

Rusya'da kritik görüşme: Putin ve Şara bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Suriye#Putin
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 16:48

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putini ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasındaki kritik görüşme, iki liderin başkent Moskova'da bir araya gelmesiyle başladı. 

Putin, görüşmenin başında Şara'ya, Suriye’nin toprak bütünlüğünün yeniden tesisine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Putin, sürecin ivme kazanmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Şara’yı bu konuda tebrik etti.

“SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ HER ZAMAN SAVUNDUK”

Putin açıklamasında, Rusya’nın tutumunun net olduğunu vurgulayarak, “Suriye’nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasını her zaman savunduk. Bunu çok iyi biliyorsunuz ve bu yöndeki tüm çabalarınızı destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusyada kritik görüşme: Putin ve Şara bir araya geldi

FIRAT BÖLGESİ VURGUSU

Fırat bölgesinin entegrasyonuna özel olarak değinen Putin, bu adımın kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Putin, “Fırat bölgesinin entegrasyonunun bu süreçte şüphesiz önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bunun, Suriye’nin toprak bütünlüğünün genel anlamda yeniden tesis edilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Rusyada kritik görüşme: Putin ve Şara bir araya geldi

“SİZİ GÖRMEKTEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

Rus lider, sözlerini tebrik mesajıyla tamamlayarak, “Bu gelişmeden dolayı sizi tebrik ediyoruz. Sizi görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı” ifadelerini kullandı.

Rusyada kritik görüşme: Putin ve Şara bir araya geldi

