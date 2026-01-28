Rusya'da kritik görüşme: Putin ve Şara bir araya geldi

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasındaki kritik görüşme, iki liderin başkent Moskova'da bir araya gelmesiyle başladı.

Putin, görüşmenin başında Şara'ya, Suriye’nin toprak bütünlüğünün yeniden tesisine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Putin, sürecin ivme kazanmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Şara’yı bu konuda tebrik etti.

“SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ HER ZAMAN SAVUNDUK”

Putin açıklamasında, Rusya’nın tutumunun net olduğunu vurgulayarak, “Suriye’nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasını her zaman savunduk. Bunu çok iyi biliyorsunuz ve bu yöndeki tüm çabalarınızı destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Fırat bölgesinin entegrasyonuna özel olarak değinen Putin, bu adımın kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Putin, “Fırat bölgesinin entegrasyonunun bu süreçte şüphesiz önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bunun, Suriye’nin toprak bütünlüğünün genel anlamda yeniden tesis edilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

“SİZİ GÖRMEKTEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

Rus lider, sözlerini tebrik mesajıyla tamamlayarak, “Bu gelişmeden dolayı sizi tebrik ediyoruz. Sizi görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı” ifadelerini kullandı.