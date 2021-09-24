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Son dakika: Rusya'da koronavirüs ölümleri rekor kırdı!

#Koronavirüs#Rusya#Kovid-19
Son dakika: Rusyada koronavirüs ölümleri rekor kırdı

Rusya'da son 24 saate 828 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayı ülkede bugüne kadar bir günde yaşanan en yüksek Kovid-19 ölümü olarak kayıtlara geçti

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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi ülkedeki son durumu açıkladı.

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre, Rusya'da son 24 saate koronavirüse bağlı 828 ölüm bildirdi.

Bu ülkede bir günde yaşanan en yüksek Kovid-19'a bağlı ölü sayısı olarak kayıtlara geçti.

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Rusya'da son 24 saate 21 bin 379 yeni koronavirüs vakası bildirdi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 7 milyon 376 bin 374'e ulaştı.

202 binden fazla kişinin hayatına mal olan virüsü yenenlerin sayısı ise 6.5 milyonu geçti.

Öte yandan dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 231 milyon 120 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 736 bine ve iyileşenlerin sayısı 207 milyon 826 bine yükseldi.

Vaka sayısı ABD'de 43 milyon 417 bini, Hindistan'da 33 milyon 592 bini, Brezilya'da 21 milyon 283 bini ve İngiltere'de 7 milyon 565 bini geçti.

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#Koronavirüs#Rusya#Kovid-19