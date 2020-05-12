AA - DHA
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Son dakika... Rusya'da korkutan rakamlar! Salgının en çok yayıldığı ikinci ülke
Rusya, tespit edilen 232 bin 243 Kovid-19 vaka sayısıyla, salgının en çok yayıldığı ikinci ülke oldu.
Rusya’da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 10 bin 899 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 232 bin 243’e yükseldi. Öte yandan, son bir günde 107 kişinin de yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 2 bin 116’ya ulaştığı aktarıldı.
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