Son dakika... Rusya'da korkutan artış! Yeni rakamlar açıklandı

Rusya'da son günlerde vaka sayısındaki artış dikkat çekiyor. Ülkede son 24 saatte 10 bin 559 vakanın daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 165 bin 929’a; yine son 24 saatte 86 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle de toplam can kaybı 1537’ye ulaştı.