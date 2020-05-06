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Dünya
DHA
Haber Giriş: 06.05.2020 - 11:33,Son Güncelleme:

Son dakika... Rusya'da korkutan artış! Yeni rakamlar açıklandı

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Rusya’da son 24 saatte 10 bin 559 yeni Corona Virüs (Covid-19) vakası tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 165 bin 929’a çıktı.

Rusya'da son günlerde vaka sayısındaki artış dikkat çekiyor. Ülkede son 24 saatte 10 bin 559 vakanın daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 165 bin 929’a; yine son 24 saatte 86 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle de toplam can kaybı 1537’ye ulaştı.

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