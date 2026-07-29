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Rusya'da İHA şirketi yöneticisine suikast girişimi

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#Rusya#Moskova#Suikast
Rusyada İHA şirketi yöneticisine suikast girişimi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 12:04

Rusya'da insansız hava araçları (İHA) geliştirme şirketinin yöneticisi Andrey Cherezov'a suikast düzenlendiği bildirildi. Ağır yaralanan Cherezov hastaneye kaldırılırken, Rus güvenlik güçleri firar eden saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Rusya'nın başkenti Moskova'nın 120 kilometre güneyindeki Tula'da devlet iştiraki İHA geliştirme şirketinin yöneticisi Andrey Cherezov'a silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda vurulan Andrey Cherezov'un ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Rus polisi, Cherezov'un sabah saatlerinde işten evine dönerken saldırıya uğradığı bilgisini paylaştı.

Izvestia gazetesinin haberine göre Rus yetkililer, saldırganın firar ettiğini belirtti. Gazeteye konuşan Cherezov'un eşi, 3 el silah sesi duyduğunu dile getirdi.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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#Rusya#Moskova#Suikast

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