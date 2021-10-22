Son dakika: Rusya'da fabrikada korkunç patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Haberin Devamı

Rusya, bir barut fabrikasındaki patlama ve ardından çıkan yangınla sarsıldı.

Moskova'nın güneydoğusundaki Ryazan'da barut üretimi de yapan bir fabrikada önce şiddetli bir patlama meydana geldi ardından ise yangın çıktı.

Olay yerine ulaşan itfaiye yetkilileri yangını zorlukla kontrol altına alırken fabrikanın neredeyse tamamen küle döndüğü görüldü.

İlk yapılan açıklamada 7 kişinin öldüğü, 9 kişinin ise kayıp olduğu söylenirken bu kişilerin de cesetlerine ulaşılmasıyla olayda toplam ölü sayısı 16'ya yükseldi.

Olayda yaralananlar da olurken hastaneye kaldırılan bir kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yangına 170 acil durum görevlisi ve 50 araçla birden müdahale edildiği ifade edildi.

Patlamanın sebebinin fabrikadaki üretim sırasında meydana gelen ve henüz belirlenemeyen bir aksaklık olduğu açıklandı.