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Dünya
DHA
Haber Giriş: 12.04.2020 - 11:33,Son Güncelleme:

Son dakika... Rusya’da Corona Virüs bilançosu: Vaka sayısı 24 saatte 2 binden fazla arttı

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Son dakika... Rusya’da Corona Virüs bilançosu: Vaka sayısı 24 saatte 2 binden fazla arttı
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Rusya’da Corona Virüs (Covid-19) tespit edilen kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 186 kişi arttı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Corona Virüsün dünya genelinde yayılmaya devam etmesinin ardından Rusya’da son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 186 artarak 15 bin 770’e yükseldi. Ülke genelinde virüs nedeniyle ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 24 kişi daha artarak 130’a yükseldi.

 

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