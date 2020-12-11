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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 11.12.2020 - 13:21 | Son Güncelleme:

Son dakika: Rusya'da bombalı saldırı!

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Son dakika: Rusya'da bombalı saldırı!
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Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre Rusya Federasyonu'na bağlı Karaçay-Çerkesya bölgesinde bombalı bir saldırı düzenlendi.

Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre Rusya Federasyonu'na bağlı Karaçay-Çerkesya bölgesinde bombalı bir saldırı düzenlendi.

Bombalı saldırının bir intihar saldırısı olduğu ve şu ana kadar 6 güvenlik görevlisinin yaralandığı gelen bilgiler arasında. 

Rusya'daki haber ajanslarına göre saldırıyı düzenleyen kişi ise bombalı eylemde hayatı kaybetti. 

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