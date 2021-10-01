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Son dakika... Rusya'da bir rekor daha: Günlük en yüksek ölüm sayısı kaydedildi

#Koronavirüs#Rusya#Kovid-19
Son dakika... Rusyada bir rekor daha: Günlük en yüksek ölüm sayısı kaydedildi

Rusya'da, yeni tip koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 887 ile "günlük en yüksek" can kaybı sayısı kayıtlara geçerken vakalarda artış yaşanıyor.

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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 887 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı ve virüs kaynaklı ölü sayısı 208 bin 142'ye çıktı.

Ülkede, son 24 saatte virüsten iyileşen kişi sayısı ise 19 bin 955 artışla 6 milyon 692 bin 722'ye ulaştı.

Son 24 saatte 24 bin 522 kişide virüse rastlanmasıyla 19 Temmuz'dan bu yana "en yüksek" günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam vaka sayısı 7 milyon 535 bin 548'e yükseldi.

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24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" Kovid-19 günlük vaka sayısının görüldüğü ülkede, eylül başında günlük vaka sayısı 19 binin altında iken 16 Eylül'de 19 binin üzerinde görüldü.

23 Eylül'de 21 binin üzerine çıkan günlük vaka sayısı 29 Eylül'de 22 bin 430, dün ise 23 bin 888 olarak açıklandı.

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Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 3 bin 993 artarak 1 milyon 637 bin 913’e, virüsten ölenlerin sayısı da 64 artışla 29 bin 44'e çıktı.

Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği Moskova'da, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki Kovid-19 durumunun "endişe verici" olduğunu ve her bölgede salgın durumuna göre farklı önlemler alındığını belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova da ülkede Kovid-19 vakalarında artışın yaşandığını ancak "tam kapanma"ya gidilmeyeceğini söyledi.

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#Koronavirüs#Rusya#Kovid-19