Son dakika... Rusya'da bir günde koronavirüsten 997 can kaybı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kripto paralarda nefesler tutuldu Herkes bu haberi bekliyorKripto paralarda nefesler tutuldu! Herkes bu haberi bekliyor#Altın Fiyatları
Meteoroloji’den bölge bölge yağış uyarısıMeteoroloji’den bölge bölge yağış uyarısı#Hava Durumu
Avrupa devleri Szalaiyi paylaşamıyor Sevilladan sonra...Avrupa devleri Szalai'yi paylaşamıyor! Sevilla'dan sonra...#Fenerbahçe
Erdoğandan Kılıçdaroğluna tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi diliErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi dili#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Savaşa hazır olun emri... Dünya nefesini tuttu'Savaşa hazır olun' emri... Dünya nefesini tuttu!#Çin
Pandemi ile yükseliş başladı Bu illerde arsası olan yaşadıPandemi ile yükseliş başladı! Bu illerde arsası olan yaşadı#Arsa
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Ötenaziyle ölmeyi seçti, son dakikada hayatta kalmasına karar verildi... Peki şimdi ne olacakÖtenaziyle ölmeyi seçti, son dakikada hayatta kalmasına karar verildi... Peki şimdi ne olacak?#Ötenazi
Onlara kalsak birçoğumuz hayatta olmayacaktı İşte aşı karşıtlığının tarihçesi...Onlara kalsak birçoğumuz hayatta olmayacaktı! İşte aşı karşıtlığının tarihçesi...#Salgın Hastalık
Yol kesti... Aracı yumrukladı Bu da taksici görünümlü magandaYol kesti... Aracı yumrukladı! Bu da taksici görünümlü maganda#İstanbul
Günlerdir merakla bekleniyordu... Bir ilke imza attıGünlerdir merakla bekleniyordu... Bir ilke imza attı!#Uzay
Kavgayı İbrahim Tatlıses duysa ne olacaktıKavgayı İbrahim Tatlıses duysa ne olacaktı? #Bilge Öztürk
Flaş aşı açıklaması... Bu belirtilere dikkatFlaş aşı açıklaması... Bu belirtilere dikkat!#Kovid Aşısı
Bugünkü G.Saray maçı öncesi olay sözler Eşi taraftarla tartıştı...Bugünkü G.Saray maçı öncesi olay sözler! Eşi taraftarla tartıştı...#Galatasaray
Karşındaki adam bu sene 1 ton organik buğday yetiştirdi'Karşındaki adam bu sene 1 ton organik buğday yetiştirdi'#Yılmaz Erdoğan
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Rusya'da bir günde koronavirüsten 997 can kaybı

#Koronavirüs#Rusya#Kovid-19
Son dakika... Rusyada bir günde koronavirüsten 997 can kaybı

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyona yaklaştı. Ülkede, son 24 saatte 34 bin 303 vaka ve 997 can kaybı kaydedildi

Haberin Devamı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 7 milyon 992 bin 687'ye, virüs kaynaklı can kaybı 223 bin 312'ye yükseldi.

Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 34 bin 303 kişide virüsün tespit edilmesiyle salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka kaydedilirken, toplam vaka sayısı 7 milyon 992 bin 687'ye çıktı.

Ülkede, son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 997 artarak 223 bin 312, sağlığına kavuşan sayısı ise 18 bin 717 artışla 7 milyon 624 oldu.

Son dakika... İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı Koronavirüs aşısından sonra bu 3 yan etkiye dikkat

İlgili Haber:Son dakika... İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs aşısından sonra bu 3 yan etkiye dikkat

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 6 bin 740 artarak 1 milyon 719 bin 414'e, virüs kaynaklı ölü sayısı da 70 artışla 30 bin 163'e yükseldi.

Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecinin 18 Ocak'ta başladığı Rusya'da 47 milyon 500 binden fazla kişi aşılanırken, toplumsal bağışıklık oranı yüzde 45 oldu.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün de 19 Mart 2020'de kaydedildiği ülkede, dün vaka sayısı 33 bin 208, can kaybı ise 1002 olarak açıklanmıştı.

İlgili Haberler:

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Rusya#Kovid-19

BAKMADAN GEÇME!

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!

Selin Şekerciden sevgilisi İbrahim Selimi güldüren cevap

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA