Son dakika... Rusya'da askeri uçak düştü

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Rusya, Irkutsk kentinden gelen haber ile sarsıldı. Sibirya'nın Irkutsk kentinde bir Rus askeri uçağı düştü.

Irkutsk Valisi İgor Kobzev, Telegram'da yaptığı paylaşımda, uçağın iki katlı bir eve çarptığını söyledi.

Vali olay yerinde olduğunu ve can kaybıyla ilgili bilgisi olmadığını söyledi.

Bu açıklamadan dakikalar sonra Rus yetkililer kaza nedeniyle 2 pilotun öldüğü duyurdu.

Geçtiğimiz Pazartesi, bir Su-34 savaş uçağı, Yeysk kentinde bir apartmanın üzerine düşmüş ve en az 15 kişinin ölümüne neden olmuştu.