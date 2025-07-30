Son dakika... Rusya'da 8.8 büyüklüğünde deprem! Rusya, Japonya ve ABD için tsunami uyarısı yapıldı

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Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada Rusya'da yaşanan deprem sonrası bölgede tsunami uyarısı verildiği öğrenildi. ABD tsunami uyarı sistemi: Rusya, ABD ve Japonya kıyılarına 3 saat içerisinde 3 metrelik dev dalgalar vurabilir. Rusya’nın Kamçatka Yarımadası geçtiğimiz 20 Temmuz’da 7,6 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Depremin yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatski kentine 115 kilometre mesafede, Büyük Okyanus açıklarında meydana geldiği açıklanmıştı.





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Kamçatka Yarımadası'nda en büyüğü 6,9 olan onlarca artçı deprem meydana geldi.

3-4 METRELİK TSUNAMİ KAYDEDİLDİ

Kamçatka, Pasifik Okyanusu'nun her iki yakasında yoğun sismik ve volkanik aktivitenin yaşandığı Pasifik Ateş Çemberi'nin bir parçasıdır. RIA News'in haberine göre, Sakhalin Valisi Valery Limarenko'ya göre, merkez üssünün güneybatısında yer alan Pasifik Okyanusu'ndaki bir Rus adası olan Sakhalin'de yaşayanlar tahliye ediliyor.





Japonya'da tsunami uyarısı sonrası halk evlerin çatılarına çıktı

Kamçatka'nın Yelizovo Bölgesi'nde 3-4 metre yüksekliğinde bir tsunami dalgası kaydedildi. Solodov, şimdiye kadar minimum hasar bildirildiğini söyledi.

ELEKTRİK VE İLETİŞİM KESİLDİ

Rusya'nın Tass haber ajansı, Kamçatka bölgesinin başkentinde elektrik kesintileri ve cep telefonu hizmetlerinde kesintiler olduğunu bildirdi.

KALİFORNİYA, OREGON VE WASHİNGTON'A TSUNAMİ UYARISI

Alaska merkezli Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, Alaska Aleut Adaları'nın bazı kısımları için tsunami uyarısı yayınladı ve Kaliforniya, Oregon ve Washington dahil olmak üzere Batı Kıyısı'nın bazı kısımları ile Hawaii için de uyarıda bulundu.





Japonya'ya ulaşan tsunami dalgalarından ilk görüntüler

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TRUMP: GÜÇLÜ VE GÜVENDE KALIN

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Trump, "Pasifik okyanusunda yaşanan büyük bir deprem nedeniyle Hawai'de yaşayanlar için tsunami uyarısı yapıldı. Japonya'da risk alan bölgeler arasında yer alıyor. Güçlü ve güvende kalın" dedi.