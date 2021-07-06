Son dakika: Rusya'da 29 kişiyi taşıyan uçak ile bağlantı kesildi!

Rusya'da AN-26 tipi uçak ile bağlantı kesildi. Uçakta 23 yolcu ve altı mürettebat olmak üzere 29 kişinin bulunduğu açıklandı.

Bir kaynağın TASS'a verdiği bilgiye göre uçak inişe geçmeye çalışırken hava trafik kontrolüyle irtibatını kaybetti.

Rus basınında yer alan haberlere göre, uçak ülkenin uzak doğusundaki Kamçatka yarımadası üzerinde radardan kayboldu.

Yapılan resmi açıklamada arama kurtarma çalışmalarının başladığı bilgisine yer verildi.

Yerel ulaştırma servisi sözcüsü Valentina Glazova, AFP'ye verdiği demeçte uçağın akıbeti ile ilgili kesin bir açıklama yapmak için erken olduğunun altını çizdi.

1969 ile 1986 yılları arasında üretilen AN-26 hem sivil hem de askeri uçuşlarda kullanılıyor.

Maksimum 40 yolcu taşıyabilen uçak çoğunlukla 2 pilot ve 1 radyo operatörüne ev sahipliği yapıyor.

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