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Son dakika: Rusya yeniden Kiev'e saldırdı! Askeri tesis vuruldu...

#RUSYA#Kiev#Saldırı
Son dakika: Rusya yeniden Kieve saldırdı Askeri tesis vuruldu...

Rusya’nın Ukrayna’ya sürdürdüğü saldırılar aralıksız devam ederken, Rus ordusu geri çekildiği başkent Kiev’e de füzeler ile saldırı başlattı. Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'de bir askeri tesisin vurulduğunu açıklarken Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Darnitskiy semtinin Rus güçlerce bombalandığını duyurdu.

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gece Rus füzeleri ile Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki bir zırhlı askeri araç üretim tesisinin vurulduğunu aktararak, “Yüksek hassasiyetli uzun menzilli hava tabanlı silahlar, Kiev'deki bir zırhlı tesisin üretim binalarını ve Mikolayiv'deki askeri teçhizat onarım tesisini yok etti. Gece boyunca, yüksek hassasiyetli havadan fırlatılan füzelerle 16 düşman hedefi vuruldu. Bunlar arasında Povstanskoye, Odessa bölgesi, Barvenkovo, Lisichansk, Sribnoye, Petrovsky ve Opytnoye yerleşim alanlarındaki Ukrayna ordusuna ait teçhizat ve silah alanları, Mikolayiv bölgesinde 2 topçu silah deposu, Poltava'nın güneydoğusunda radar ve iletişim ekipman depolama merkezi yer aldı” dedi.

SU-25 UÇAĞI HAVADAYKEN DÜŞÜRÜLDÜ

Açıklamasının devamında Ukrayna’ya verilen zarardan da bahseden Konaşenkov, “Rus hava savunma sistemleri, İzyum kentinin 15 kilometre güneyinde bir Ukrayna Su-25 uçağını havadayken düşürdü. Operasyonel taktik havacılık, gece boyunca 67 personeli ve Ukrayna askeri teçhizatını hedef aldı. Toplamda, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana 133 uçak, 458 insansız hava aracı, 246 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 246 tank ve diğer zırhlı savaş araçları, 252 çok namlulu roketatar, 981 sahra topçusu ve havanların yanı sıra 2 bin 146 özel askeri araçları imha edildi” bilgilerini aktardı.

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KİEV BELEDİYE BAŞKANI:RUSYA DARNİTSKİY'İ BOMBALADI

Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Darnitskiy semtinin Rus güçlerce bombalandığını duyurdu ve kent sakinlerine güvenli bölgelerde kalmaları yönünde uyarıda bulundu.

Darnitskiy semtinden dumanlar yükselirken çok sayıda asker ve polis bölgeye gönderildi.

RUSYA 'KİEV'E SALDIRILAR ARTACAK' DEMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Rus topraklarına yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırılarının artacağını duyurmuştu.

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