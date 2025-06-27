Son dakika... Rusya yeniden İstanbul'a işaret etti: Görüşmeler için hazırız

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Ekonomik Konseyi Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulmuş cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varıldığını anımsattı.

Putin, "Dün yine bir esir asker takası gerçekleşti. Bu insani açıdan öneme sahip. Bu, sorunun çözümü için uygun koşullar yaratıyor. 6 binden fazla asker cenazesini Ukrayna'ya teslim ettik. Daha 3 bin cenaze teslim etmeye hazırız. İş artık Ukrayna tarafında." ifadesini kullandı.

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Ukrayna ile üçüncü tur müzakerelerin yapılması ihtimalini değerlendiren Putin, "Buna hazırız. Tarih ve yeri belirlemek lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, barış sürecini desteklenmesine yönelik sergilediği yaklaşıma bağlı kaldığını umuyorum. Bundan dolayı kendisine minnettarız. Görüşmeyi İstanbul'da yapmaya hazırız. Rus ve Ukrayna heyet başkanları tarihi belirleyecek. Onlar birbiriyle sürekli temas halinde. Bu iyi bir şey." dedi.

Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerine barış anlaşmasına ilişkin memorandum taslaklarını sunduklarına dikkati çeken Putin, "Bunlar, birbirine zıt memorandumlar. Müzakereler, yakınlaşma yollarını bulmak için yapılıyor." diye konuştu.

Vladimir Putin, Ukrayna ile üçüncü tur müzakerelerde memorandum taslaklarının ele alınacağını söyledi.

"SAVUNMA HARCAMALARINI AZALTMAYI PLANLIYORUZ"

Avrupa'nın savunma harcamalarını artırma yönündeki planlarını değerlendiren Putin, "Harcamalarını artırmak istiyorlarsa artırsınlar. Bu, saldırgan olduklarını gösteriyor." dedi.

Putin, Rusya'nın savunma harcamaları konusunda, "Harcamalar, Rusya'nın Gayrisafi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yüzde 6,3'üdür. Bu bütçe için büyük bir rakam ancak sorunları başarılı şekilde çözüyoruz. ABD, bütçenin yüzde 14'ünü Kore Yarımadası'ndaki savaş için, yüzde 10'unu Vietnam'daki savaş için harcadı." ifadesini kullandı.

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Savunma harcamalarını azaltmayı planladıklarını belirten Putin, şöyle konuştu:

"Avrupa, harcamaları artırmayı düşünüyor. O halde biz mi onlar mı saldırgan eylemlerde bulunmayı düşünüyor? Bu, onların güvenlik alanındaki durumlarını iyileştirmeyecek, ekonomik ve sosyal alanlardaki durumu ise kaçınılmaz olarak kötüleştirecek. (Ukrayna'da) Özel askeri operasyonu başarıyla sonlandırmak istiyoruz. Harcamalar, Avrupa ve NATO ülkelerine yönelik saldırgan planlar için değil, bunun için yapılıyor."

"TRUMP İLE TEMAS VE GÖRÜŞMELERE HER ZAMAN AÇIĞIM"

ABD Başkanı Donald Trump ile yüz yüze görüşme ihtimalini değerlendiren Putin, "Trump ile temas ve görüşmelere her zaman açığım. Trump da bunu dile getirmişti. Ben de onun gibi bu tür görüşmelerin hazırlanması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

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Putin, Trump'a büyük saygı duyduğunu dile getirerek, "Trump, Beyaz Saray'a tekrar gelmek için zor ve tehlikeli bir yol katetti. Trump'ın, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimlerine değer veriyoruz. Trump'ın bu meseleyi içten çözmek istediğini biliyorum." diye konuştu.

Trump sayesinde Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin iyileşmeye başladığını belirten Putin, Amerikan şirketlerinden Rus pazarına dönmek istediklerine dair sinyaller aldığını kaydetti.