Son dakika... Rusya yeniden 'İstanbul' dedi

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Rusya ve Ukrayna heyetleri, 3 yıl sonra ilk kez İstanbul'da yüz yüze gelmesinin ardından yeniden İstanbul'da görüşme ihtimali doğdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakereler için İstanbul'u değerlendirdiklerini açıkladı.

Peskov, "Rusya-Ukrayna müzakerelerinin bir sonraki durağı İstanbul olabilir" dedi.

Rusya’nın, Ukrayna ile yeni tur müzakerelerin yeri için nereyi tercih ettiğine yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, “En azından ilk tur müzakerelerin yapıldığı yerde. Gerisi ortak uzlaşıya bağlı.” dedi.

Peskov, müzakereler için İstanbul’un değerlendirilip değerlendirilmediğine yönelik de bir soruyu cevaplayarak, “Elbette.” ifadesini kullandı.

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Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da 2. kez masaya oturmuştu

ZELENSKİ'DE TÜRKİYE'YE İŞARET ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile daha fazla müzakere için en gerçekçi yerlerin Türkiye, Vatikan ve İsviçre olduğunu kaydetti.

Zelenski, yaptığı açıklamada, Rusya ile üç yıldır devam eden savaşı sona erdirmeye zorlamak için ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü zirve çağrısında bulundu.

AFP'nin aktardığı habere göre, Zelenski, Eğer Putin ikili bir görüşmeden rahatsız oluyorsa ya da üçlü bir görüşme olmasında herkes hem fikirse, benim için sorun değil. Her türlü organizasyona hazırım" ifadesini kullandı.



Zelenski ayrıca, Rusya'nın hava saldırılarına ve Moskova'nın ateşkesi reddetmesine karşılık olarak Trump'ın Rus bankacılık ve enerji sektörlerini sert bir yaptırım paketiyle hedef almasını "çok istediğini" söyledi.

KREMLİN'DEN ZELENSKİ'YE JET HIZINDA YANIT

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Zelenski arasında yapılacak bir görüşmenin "mümkün" olduğunu açıkladı.

Peskov, "Putin'in Zelenski ile görüşmesi mümkün ancak bu durumun, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin arasında varılacak somut adımlar sonucunda gerçekleşmesi gerekiyor" dedi.

Peskov ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin bir sonraki turuna hazırlandıklarını ve ABD ile temaslarını sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

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Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da 2. kez masaya oturmuştu

LAVROV: YENİ TUR MÜZAKERELERİNİ EN KISA ZAMANDA DUYURACAĞIZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da düzenlenen 13. Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşma yapan Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın inisiyatifiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan yönetiminin desteğiyle Ukrayna ile doğrudan müzakereleri yeniden başlattıklarını ve bundan dolayı bu ülkelere minnettar olduklarını dile getirdi.

Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 16 Mayıs’ta müzakerelerin yapıldığını anımsatarak "İstanbul'da yapılan müzakerelerde, Ukrayna'daki tüm ayrımcı yasaların kaldırılması konusunda ısrar ettik. En kısa zamanda duyuracağımız yeni tur müzakerelerde de aynı şekilde bu konuda ısrarcı olacağız." ifadelerini kullandı.

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Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Lavrov, "Müzakereler savaştan daha iyidir. Ancak müzakerelerde başarı elde etmek için temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Temel nedenlerinden biri, Ukrayna'nın NATO'ya çekilmesi. NATO'nun doğuya doğru yayılması, Ukrayna meselesinin ve Avrupa'da güvenlik alanında krizin ortaya çıkmasına neden oldu" diye konuştu.