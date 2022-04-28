Son dakika: Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe sert açıklamalar

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ABD ve İngiltere Ukrayna'ya ek askeri yardım gönderimini onaylarken savaşın başından beri çekingen bir tavır sergileyen Almanya hükümeti de müttefiklerinden ve kamuoyundan gelen baskılar üzerine, ilk kez bir savaş bölgesine ağır silahların gönderilmesine onay verdi.



RUSYA'YAN GÖZDAĞI



Batı'dan peş peşe gelen hamlelere Rusya cephesinden cevap gecikmedi. Kremlin Batı'nın Ukrayna'ya gönderdiği silahların Avrupa güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayarak silah gönderen ülkelere gözdağı verdi.



Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Ukrayna'ya ağır silahlar gönderilmesi kıtanın güvenliğini tehdit eden, istikrarsızlığa neden olan eylemler" dedi.



TAVIR DEVAM EDERSE YANITIMIZ SERT OLUR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Rusya'nın sabrının test edilmemesi gerektiğini de vurgulayarak "Batı, açıkça Kiev'i Rusya'ya saldırmaya çağırıyor. Bu tavır devam ederse yanıtımız sert olur" dedi.

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UKRAYNA: RUS HEDEFLERİNİ VURMA HAKKINA SAHİPİZ

Moskova'dan tepkiler peş peşe gelirken Ukrayna cephesinden Rusya'yı kızdıracak bir açıklama daha geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak Kiev'in Rus askeri hedeflerini vurma "hakkına" sahip olduğunu söyledi.

Podolyak Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ukrayna, katil Rusya'nın depolarını ve üslerini vurmak da dahil olmak üzere kendisini her şekilde savunacaktır. Dünya bu hakkı tanıyor" dedi.

ALMANYA'DAN ONAY



Almanya Federal Meclisi’nde "Avrupa'da Barış ve Özgürlüğü Savunmak, Ukrayna'ya Kapsamlı Destek" adlı Ukrayna’ya ağır silah sevkiyatı önergesi kabul edildi. Önergeye 586 milletvekilinin evet oyu kullandığı açıklanırken, 100 milletvekilinin hayır, 7 milletvekilinin ise çekimser oy kullandığı belirtildi. Almanya için Alternatif Parti (AfD) ve Sol Parti, daha önce Ukrayna’ya silah teslimatlarına karşı oy kullanacaklarını açıklamıştı. Ayrıca Ukrayna’ya yapılacak silah ihracatının NATO üyeleriyle iş birliği içinde yürütüleceği belirtildi.

SİLAHLAR YALNIZCA SON ÇARE OLARAK KULLANILMALIDIR

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Yeşiller Federal Meclis Grubu'nun Başkanı Britta Haelmann, Ukrayna'ya silah teslimatlarının dengeleyici bir hareket olduğunu belirterek, “Bir yandan savaşa taraf olmamak, diğer yandan Ukrayna'yı saldırgan Putin'e korumasız teslim etmemek anlamını taşıyor” dedi.

Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Dürr ise yaptığı açıklamada, “Ukrayna'daki Rus savaşına ağır silahların dahil edilmesi doğru bir karar. Rusya, Ukrayna'yı birden fazla askeri donanımla işgal etti. Beş kat daha fazla tank, üç kat daha fazla aktif asker. Ukrayna açık alanda bir savaştadır" ifadelerini kullandı.

Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Ukrayna’ya silah teslimatlarını memnuniyetle karşıladığını belirterek, ancak Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u haftalarca silah teslimatlarıyla ilgili tartışmadan kaçmakla suçladı. Merz açıklamasında, “Başbakan Scholz’un yaptığı ihtiyatlılık değil bu tereddüttür, bu ertelemedir, bu çekingenliktir. Silahlar yalnızca son çare olarak kullanılmalıdır" dedi.