Son dakika: Rusya Ukrayna topraklarında operasyon başlattı! Çin'den ilk açıklama büyük tepki topladı

Rusya'nın bu sabah Ukrayna topraklarına girip operasyon düzenlemesinin ardından tüm dünya ülkeleri kınama mesajları, sükûnet çağrıları ve Rusya'ya sert yaptırımlar açıklamaya başladı. Avrupa Birliği Rusya'ya karşı bugüne kadar görülmemiş çapta bir yaptırım paketinin yolda olduğunu açıklarken NATO müttefiki tüm ülkeler de Rusya'ya karşı bir arada hareket edileceğinin altını çizdi.

Rusya'nın Ukrayna konusunda başından beri yanında duran birkaç ülkeden biri ve en büyük müttefiki olan Çin'in yaptığı ilk açıklama ise dünya çapında büyük tepki topladı.

Çin'in resmi açıklaması Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying'den geldi. Çin'in resmi açıklamasında 'işgal' kelimesini kullanmaktan bilinçli olarak kaçınması dikkat çekti.

Chunying yaptığı açıklamada, yabancı gazetecilerin Rusya'nın askeri müdahalesini “işgal” olarak tanımladığını ancak kendilerinin bunu kabul etmediklerini söyledi. Pekin yönetimi, Rusya'nın egemen bir ülke olarak kendi çıkarları doğrultusunda hareket etme hakkına sahip olduğunu belirtti.

At Chinese Foreign Ministry press conference the spokesperson refused to accept it is an invasion underway in Ukraine. And did not answer my question on when President Xi plans to call his close friend President Putin to appeal for calm. She said China “appeals for restraint “ https://t.co/VBrEGkKfCJ