MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Rusya-Ukrayna sınırında silahlı çatışma: 1 ölü
GeriDünya Son dakika: Rusya-Ukrayna sınırında silahlı çatışma: 1 ölü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 13:32 | Son Güncelleme:

Son dakika: Rusya-Ukrayna sınırında silahlı çatışma: 1 ölü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Rusya-Ukrayna sınırında silahlı çatışma: 1 ölü
Abone Olgoogle-news

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'dan Rusya'ya girmeye çalışan silahlı 3 kişi ile Rus güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını duyurdu. Sınırda yaşanan çatışmada 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'dan Rusya'ya girmeye çalışan silahlı 3 kişi ile Rus güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını duyurdu. 

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, FSB’nin Belgorod ve Voronej sınır idare noktasında bugün Ukrayna’dan Rusya’ya yasa dışı yoldan girmeye çalışan silahlı üç kişinin engellendiği belirtildi.

Gözaltına alınmamak için güvenlik güçlerine ateş açan kimliği belirsiz şahıslardan birinin çıkan çatışmada hayatını kaybettiği, diğer ikisinin ise Ukrayna topraklarında saklandığı kaydedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle