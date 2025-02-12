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Son dakika... Rusya-Ukrayna savaşı sona eriyor! Trump'tan flaş açıklama: Putin ile anlaştık

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Putin#UKRAYNA
Son dakika... Rusya-Ukrayna savaşı sona eriyor Trumptan flaş açıklama: Putin ile anlaştık
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 20:11

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Trump görüşmede, Rusya ve Ukrayna savaşının müzakereleriyle ilgili anlaştıklarını duyurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Trump, "Rusya ve Ukrayna savaşında ölümleri durdurmak istediğimiz konusunda anlaştık. Putin’le ekiplerimizin müzakereleri derhal başlatmaları konusunda anlaştık" dedi.ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Trump görüşmede, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için görüşmelere başlamakta mutabık kaldıklarını ifade etti. Açıklamasında,"Rusya ve Ukrayna savaşında ölümleri durdurmak istediğimiz konusunda anlaştık. Putin’le ekiplerimizin müzakereleri derhal başlatmaları konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

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#Trump#Putin#UKRAYNA

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