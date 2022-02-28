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Son dakika: Rusya-Ukrayna müzakeresi sona erdi! Heyetler başkentlere dönüyor

#RUSYA#Ukrayna#Müzakere
Son dakika: Rusya-Ukrayna müzakeresi sona erdi Heyetler başkentlere dönüyor

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmaların 5. gününde, iki ülke heyetlerinin katıldığı müzakere görüşmeleri sona erdi. Heyetlerin, ikinci tur görüşmeler öncesi ülkelerinde istişareler yapmak üzere başkentlere döneceği bildirildi. Ukrayna tarafından gelen ilk açıklamada, Rusya ile 'belirli kararlara' varıldığı aktarıldı.

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Rusya ve Ukrayna arasında Belarus'ta saat 12'de başlayan görüşme sona erdi. RIA haber ajansına göre, 6 saat süren toplantı sonrası yapılan açıklamada, heyetlerin ikinci tur görüşmeler öncesi ülkelerinde istişareler yapmak üzere başkentlere döneceği açıklandı.

"BELİRLİ KARARLARA VARILDI"

Müzakere görüşmeleri sonrası ilk açıklama Ukrayna tarafından geldi. Yapılan açıklamada, Rusya ile 'belirli kararlara' varıldığı aktarıldı. Rus yetkililerden yapılan açıklamada ise 2. tur görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

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MÜZAKERELERE KİMLER KATILDI?

Ukrayna heyetinde Halkın Hizmetkarı Partisi Grup Başkanı, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Podolyak, Ukrayna’nın Üçlü Temas Grubu heyeti Başkanı birinci yardımcısı Andrii Kostin, Ukrayna milletvekili Rustem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mykola Tochytskyi yer aldı.

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