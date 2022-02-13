Son dakika: Rusya-Ukrayna krizinde son durum... Açıklamalar art arda geliyor

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizle ilgili son gelişmeler dakika dakika şöyle;
18:50 - “DEMOKRASİNİN GÜCÜNÜ HAFİFE ALMA”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Demokrasinin gücünü hafife alma. Biz barışçı bir komşuluk istiyoruz, karşılıklı saygı istiyoruz. Ukrayna'nın boynundan ipi çıkarın, birlikte çözüm arayalım“ dedi.
Avrupa'daki büyüyen savaş tehlikesi konusunda uyarıda bulunan ve Ukrayna çevresindeki gergin güvenlik durumundan Rusya'yı sorumlu tutan Steinmeier, "Doğu Avrupa'da bir askeri çatışmanın, bir savaşın ortasındayız ve bundan Rusya sorumludur" dedi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Rusya'nın asker konuşlandırmasını yanlış anlamak mümkün değil. Bu Ukrayna için bir tehdit. Ancak Ukrayna halkının korku ve tehdit olmadan yaşama, kendi kaderini tayin etme ve egemenlik hakkı var. Bunu yok etmeye çalışan herkese kararlılıkla cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.18.10
- ABD Başkanı Joe Biden
'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı bu hafta işgal edebileceğini söyledi. Sullivan, buna karşın diplomasinin üstün geleceğine dair umut taşıdıklarını da ifade etti. Sullivan "Diplomasi üzerine çalışmayı sürdürüyoruz, fakat Rusya ilerlediği takdirde müttefik ve ortaklarımızda birlikte birleşik ve kararlı bir şekilde yanıt vermeye de hazırız" dedi.18. 00
- Washington Yönetimi Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik zaman verirken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştireceği açıklandı.17.45
- Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa barışına yönelik tehdidi "çok çok ciddi" olarak nitelendirdi. Parlamentodaki Cumhurbaşkanı seçiminin ardından kısa bir değerlendirme yapan Scholz, "Ukrayna'ya karşı askeri bir saldırı olursa, tepkiler ve dikkatle hazırladığımız yaptırımlar devreye girecek" dedi.17.30
- Ukrayna, Batı'nın sınırları yakınında tatbikat yapan Rus birliklerinin her an işgal için harekete geçebileceği uyarılarına rağmen hava sahasını uluslararası seyahatlere açık tutma sözü verdi.