Son dakika: Rusya-Ukrayna krizinde son durum... Açıklamalar art arda geliyor

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Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizle ilgili son gelişmeler dakika dakika şöyle;

18:50 - “DEMOKRASİNİN GÜCÜNÜ HAFİFE ALMA”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Demokrasinin gücünü hafife alma. Biz barışçı bir komşuluk istiyoruz, karşılıklı saygı istiyoruz. Ukrayna'nın boynundan ipi çıkarın, birlikte çözüm arayalım“ dedi.

Avrupa'daki büyüyen savaş tehlikesi konusunda uyarıda bulunan ve Ukrayna çevresindeki gergin güvenlik durumundan Rusya'yı sorumlu tutan Steinmeier, "Doğu Avrupa'da bir askeri çatışmanın, bir savaşın ortasındayız ve bundan Rusya sorumludur" dedi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Rusya'nın asker konuşlandırmasını yanlış anlamak mümkün değil. Bu Ukrayna için bir tehdit. Ancak Ukrayna halkının korku ve tehdit olmadan yaşama, kendi kaderini tayin etme ve egemenlik hakkı var. Bunu yok etmeye çalışan herkese kararlılıkla cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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