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Son dakika: Rusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme! Biden: Putin'in işgal etmeye karar verdiğine inanıyorum

#Biden#RUSYA#Ukrayna
Son dakika: Rusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme Biden: Putinin işgal etmeye karar verdiğine inanıyorum

Son dakika haberi.. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya - Ukrayna krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'nın saldırı kararı aldığına dair istihbarat bilgileri olduğunu belirten Biden, "Putin'in işgal etmeye karar verdiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Biden, 'Zelenskiy ülkeyi terk edecek mi? sorusuna ise "Bu onun kararı. Defalarca konuştuk. Diplomatik bir çözüm arayışında. Belki bu akıllıca bir şey olabilir ama onun kararı" şeklinde cevap verdi

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İşte Biden'ın açıklamalarından satır başları:

* ABD'nin şu anda ne düşündüğünü anlatmak istiyorum. Önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya neler olacağına dair fikirlerimi paylaşacağım.

"ATEŞKESİ DEFALARCA İHLAL ETTİLER"

* İki telefon görüşmesinden de çıkan mesaj birlik ve dirayet oldu. Son birkaç günde bize gelen bilgilere göre ateşkesin defalarca ihlal edildiğini gördük.

* Dün Ukrayna'da bir anaokulu saldırıya uğradı. Daha fazla dezenformasyon kampanyalarının yürütüldüğünü görüyoruz.

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* Donbass'tan soykırım olduğunu söylüyorlar, yalan iddialar ortaya atıyorlar. Tüm bunlar Rusya'nın hep daha önce gördüğümüz oyunları. Burada yanlış bir hak çıkartarak, Ukrayna'ya karşı harekete geçmeye çalışıyorlar.

"UKRAYNA'NIN ETRAFINI ÇEVİRDİLER"

* Ukrayna güçleri Rusların provokasyonuna gelmemek için uğraşıyor ancak Rus askerleri Ukrayna'nın çevresini sarmış durumda şu an.

"KİEV'İ HEDEF ALACAKLAR"

* Önümüzdeki günlerde Rus askerlerinin Ukrayna'ya saldırmayı planladığını düşünüyoruz. İnanıyoruz ki başkent Kiev'i hedef alacaklar.

* Rusya bu planını takip etmeyi sürdürürse o zaman onlar sorumlu olacak, yıkıcı ve gereksiz bir tercih savaşına yol açacaklar.

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UKRAYNA'YA DESTEK SÖZÜ

* Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz ama Ukrayna halkına desteği sürdüreceğiz.

"AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULAYACAĞIZ"

* ABD ve müttefikleri ve ortaklarımız Ukrayna'yı destekleyecek. Rusya'nın hesap verdiğinden emin olacağız. Ağır yaptırımlar uygulamaya kararlıyız. Henüz gerilimi azaltmak için çok geç değil, Rusya diplomasi yolunu tercih edebilir hâlâ.

SORU-CEVAP
ZELENSKİY UKRAYNA'DAN AYRILMALI MI ?

* Bu onun kararı. Defalarca konuştuk. Diplomatik bir çözüm arayışında. Belki bu akıllıca bir şey olabilir ama onun kararı.

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PUTİN SALDIRI KARARI ALDI MI?

* Şu an için kararı aldığını düşünüyorum, buna inanıyoruz. Saldırı kararı aldığına dair istihbarat bilgimiz var. Putin'in işgal etmeye karar verdiğine inanıyorum.

PUTİN'İN NÜKLEER TATBİKATLARA KATILMASI

* Sanıyorum ki kendisi nükleer saldırı imkanını aklının ucundan bile geçirmiyordur ama bence şu an odaklandığı şey dünyayı ikna etmek. Kendisinin Avrupa'daki dinamiklerini değiştirebileceğini kanıtlamak istiyor ama bu yapabileceği bir şey değil.

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#Biden#RUSYA#Ukrayna

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