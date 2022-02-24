Son dakika... Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu! Putin operasyon için emri verdi: Donbas'a askeri harekat başladı

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6.44: Ukrayna'da bulunan CNN Muhabiri Mücahit Topçu, sadece Donbas'tan ateş sesleri gelmediğini belirtti.

Pek çok şehirden patlama sesleri geldiğini belirten Topçu, 'Donbas'ın batısındaki Kramatorsk bölgesinden saldırı haberleri geliyor' dedi ve 'O bölge önemli zira Donbas bölgesinde yaşayan sivillerin çıkış noktası olarak dikkat çekiyor' dedi.

6.34: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Ülkenin doğusunda, Donetsk'te yer alan Kramatorsk şehrinde de 2 büyük patlama meydana geldi.

6.29: ABD Başkanı Biden, Putin'in saldırı emri sonrası yaptığı ilk açıklamada 'Rusya'nın karşı karşıya kalacağı sonuçlar konusunda bugün Amerikalılara sesleneceğim. Rusya'nın eylemlerine güçlü ve birlikte yanıt vermeyi sağlamak için NATO ve müttefiklerimiz ile koordinasyon içindeyiz. Dünyanın duaları Ukrayna ile birlikte' dedi.

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06.00:Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a askeri operasyon kararı aldı.

Putin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu ve Ukrayna askerlerini silahlarını bırakmaya çağırdı.

TSİ sabah 6'da konuşan Putin, 'askeri operasyon kararı aldım' dedi ve müdahale eden herkese karşı misilleme sözü verdi.

'DIŞ GÜÇLERE SESLENMEK İSTİYORUM, DERHAL KARŞILIK VERİLECEK'

Putin, Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek" dedi.

Rusya'nın NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimlerinin boşa çıkarıldığını belirten Putin, 'İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız' dedi.

Putin, 'ABD ve müttefikleri 'Rusya'yı çevreleme' yönünde bir politikaya sahip. Ancak bizim için bu, Rusya'nın varlığına yönelik ciddi bir tehdit' ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Putin'in bu açıklamasından dakikalar önce Putin'e Ukrayna'ya saldırmaması için kişisel bir çağrıda bulunmuştu.

02:25 Rusya, Ukrayna sınırına yakın bölge boyunca hava trafiğini sivil uçuşlara kapattı.

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01:55 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski TSİ ile 01.50 sıralarında Telegram hesabından bir video yayımladı. Zelenski, bugün Rusya lideri Putin'i aradığını fakat ulaşamadığını ifade etti: "Bugün, Rusya Federasyonu Başkanı'yla telefon görüşmesi talebinde bulundum. Yanıt sessizlik. Fakat sessizlik Donbas'ta olmalı."

ZELENSKİ'DEN RUS HALKINA: SAVAŞA KARŞI ÇIKIN

Ukrayna'nın Rusya'ya tehdit oluşturmadığını ve oluşturmayacağını dile getiren Zelenski, Rusya'yla sıcak savaş da dahil hiçbir biçimde savaş istemediğini belirtti. Zelenski konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıyı onayladığını öne sürerek, Rus halkına 'savaşa karşın çıkın' çağrısı yaptı. Ukrayna’nın savaş değil barış istediğini ifade eden Zelenskiy, “Kesin olarak bildiğimiz şey savaşa ihtiyacımız yok. Ama bize saldırılırsa ülkemizi, özgürlüğümüzü, hayatlarımızı elimizden almaya çalışırlarsa kendimizi savunuruz” şeklinde konuştu. Ukrayna sınırında yaklaşık 200 bin Rus askerinin bulunduğunu söyleyen Zelenski, Ukrayna'nın muhtelif formatlarda Rusya ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

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Zelenski konuşmasının Rusça yaptığı bölümünde ise şunları söyledi:

"Tüm Rus vatandaşlarına seslenmek istiyorum. Bir cumhurbaşkanı olarak değil. Rus vatandaşlarına bir Ukrayna vatandaşı olarak sesleniyorum. Aramızda 2 bin kilometre ortak sınır var. Ordunuz sınır boyunca dizilmiş. Yaklaşık 200 bin asker. Binlerce askeri araç var. Liderliğiniz başka bir ülkenin toprağına, daha ileri bir adım atmalarına yönelik onlara onay verdi. Bu adım Avrupa kıtasında büyük bir savaşın başlangıcı olabilir."

01:50 Fransa vatandaşlarına Ukrayna'yı gecikmeksizin terk etme çağrısında bulundu.

00:05 Pentagon Sözcüsü Kirby, Rusya'nın Ukrayna'yı istila etmesi halinde çok fazla kan akacağını açıkladı.

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00:02 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın Ukrayna'ya savaşmak için ABD askeri göndermemekte kararlı olduğunu açıkladı.

00:00 Kremlin, Donbas'taki Ukraynalı ayrılıkçıların Kiev Yönetimi'ne karşı Rusya'dan yardım istediğini açıkladı.