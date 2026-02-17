×
Rusya-Ukrayna görüşmeleri başladı

Şubat 17, 2026 16:10

Rusya ve Ukrayna arasında ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelerin üçüncü turu, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

İsviçre'nin Cenevre kenti, ABD-İran dolaylı görüşmesinin ardından ikinci bir kritik görüşmeye ev sahipliği yapıyor. Rusya ve Ukrayna arasında 4. yılına yaklaşan savaşın sona erdirilmesi için ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelerin üçüncü turu başladı.

Rus haber ajansı RIA Novosti, taraflar arasındaki toplantının kapalı kapılar ardında gerçekleştirileceğini duyurdu. Haberde, çözümün temel ögeleri arasında askeri, siyasi ve insani yardım başlıklarının ele alınacağı belirtildi.

 

HEYETLERE KİMLER BAŞKANLIK EDİYOR?

Ajansın aktardığına göre Moskova heyetine, Rusya Devlet Başkanı’nın yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık ediyor.

Washington heyetinin başında ise ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ile Amerikan liderinin damadı Jared Kushner bulunuyor.

Kiev heyetine ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin ofis şefi Kirill Budanov başkanlık edecek.

 

İNGİLİZ HEYETİ DE MÜZAKERE YERİNDE

RIA Novosti’ye konuşan bir kaynağa göre, müzakere yerine İngiliz heyeti de geldi. Heyete, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın güvenlik danışmanı Jonathan Powell başkanlık ediyor.

Ajansın muhatabı, İngiliz heyetinin zirvenin sonuçlarına ilişkin bilgi almaya çalışacağını aktardı.

