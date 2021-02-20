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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 20.02.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

Son dakika: Rusya üçüncü koronavirüs aşısını tescilledi!

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Son dakika: Rusya üçüncü koronavirüs aşısını tescilledi!
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Gelen son dakika haberine göre Rusya koronavirüs aşısı için üçüncü aşısını tescilledi. Rusya dünyada koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu. Ülkede tescillenen ilk aşı olan Sputnik V şu anda dünya çapında aşı kampanyalarında kullanılmaya devam ediyor. 

Reuters tarafından geçilen son dakika haberine göre Rusya üçüncü koronavirüs aşısını tescilledi. 

Açıklama Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından yapıldı. 

Rusya dünyada koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu. Ülkede tescillenen ilk aşı olan Sputnik V şu anda dünya çapında aşı kampanyalarında kullanılmaya devam ediyor. 

Rusya'nın adı CoviVac olarak açıklanan ikinci aşısının da 20 Şubatta tescil edilmesi bekleniyor. Başbakanın açıklamasına göre CoviVac mart ayından itibaren kullanılmaya başlanacak. 

 

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