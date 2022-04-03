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Son dakika: Rusya tüm dünyaya duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi ile Mariupol'de insani koridor açıldı

#Mariupol#İnsani Koridor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika: Rusya tüm dünyaya duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğanın talebi ile Mariupolde insani koridor açıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi doğrultusunda Ukrayna'nın Mariupol kentindeki sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldığını duyurdu.

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'den talebi üzerine Mariupol'daki sivillerin ve yabancı vatandaşların tahliyesinde tam yardım sağlanmasına karar verildiği bildirildi.

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Açıklamada ayrıca, "Rusya, Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden sivillerin ve yabancı vatandaşların tahliyesi için maksatlı ve koordineli çalışmalar yürütüyor. Bu amaçla, Birleşmiş Milletler, AGİT, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer uluslararası kuruluşlarla sürekli iletişim halindeyiz. 3 Nisan 2022'de Moskova saati ile 00.00'dan itibaren Mariupol'dan Berdyansk'a insani koridor açıldığı, hareket yolunda sessizlik rejimine sıkı bir şekilde uyulacağının garanti edildiği" ifadelerine yer verildi.

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#Mariupol#İnsani Koridor#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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