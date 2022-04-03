Son dakika: Rusya tüm dünyaya duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi ile Mariupol'de insani koridor açıldı

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'den talebi üzerine Mariupol'daki sivillerin ve yabancı vatandaşların tahliyesinde tam yardım sağlanmasına karar verildiği bildirildi.





Açıklamada ayrıca, "Rusya, Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden sivillerin ve yabancı vatandaşların tahliyesi için maksatlı ve koordineli çalışmalar yürütüyor. Bu amaçla, Birleşmiş Milletler, AGİT, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer uluslararası kuruluşlarla sürekli iletişim halindeyiz. 3 Nisan 2022'de Moskova saati ile 00.00'dan itibaren Mariupol'dan Berdyansk'a insani koridor açıldığı, hareket yolunda sessizlik rejimine sıkı bir şekilde uyulacağının garanti edildiği" ifadelerine yer verildi.