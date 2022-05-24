Son dakika... Rusya topyekûn saldırıya geçti! İşte hedefteki iki kent

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde... Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş son dönemde ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Zira 24 Şubat'ta başlayan savaşta ana hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirleyen Rusya kenti kuşatmış ancak ele geçirememiş, daha sonra ise hedefini Donbas olarak belirlemişti.

Rus kuvvetleri, Luhansk eyaletindeki son büyük şehir ve Donbas'ın hala Ukrayna kontrolündeki en doğu noktası olan Severodonetsk'i ve kardeş şehri Lysychansk'ı hemen güneyde kuşatmak için harekete geçti.

Ülke basını Rusya'nın bu bölgede topyekûn bir saldırı başlattığını duyurdu. Luhansk eyaletinin valisi Serhiy Gaidai, 'Düşman, Lysychansk ve Sievierodonetsk'i kuşatmak için bir saldırı gerçekleştirmeye odaklandı' dedi.

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UKRAYNA GÜÇLERİ TUZAĞA DÜŞEBİLİR

ABD basınında yer alan haberlere göre, başarılı olursa, hareket Ukrayna birliklerini bölgeyi savunurken tuzağa düşürecek ve Rusya'nın Ukrayna hükümetinin doğudaki ana idari ve askeri bağlantı noktası olan Kramatorsk'a giden yolunu açacak.

Rus birliklerinin üç koldan bölgeye saldırdığı da gelen haberler arasında.

ZELENSKİ AÇIKLADI: EN BÜYÜK ASKERİ KAYIP

Savaşın ilk haftalarında yaşanan saldırı ile ilgili Zelenski'den itiraf gibi bir açıklama geldi.

New York Post'ta yer alan habere göre, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rus kuvvetlerinin, bir eğitim üssünü vurması sonucu 87 askerin öldüğünü duyurdu.

Zelenski, bunun 3 aydır devam eden savaşta tek bir seferde verilen en büyük askeri kaybı olduğunu açıkladı.

Daha önce Kiev, 17 Mayıs'ta Desna kasabasındaki kışlalara düzenlenen saldırıda 8 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Öte yandan Rusya'nın savaştaki asker kaybı ile ilgili pek çok farklı rapor bulunuyor. Ukrayna savaşın başından itibaren 30 binden fazla Rus askerinin öldüğünü iddia ediyor.

Moskova ise konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı. Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

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EN AZ 317 SUBAY ÖLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular en az 317 subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

Rusya benzer bir askeri kriz ile Afganistan'ı işgal ettiğinde karşılaşmıştı.

Bölgeye Sovyet askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Leonid Brejnev'in emriyle gönderilmiş, 10 yıl süren savaşta 15 bine yakın Sovyet askeri hayatını kaybetmişti.