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Son dakika... Rusya Savunma Bakanlığı'ndan füze saldırısı açıklaması: 63 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna Savaşı#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 16:32

Ukrayna, Rusya'nın işgali altındaki Donetsk bölgesine düzenlenen bir füze saldırısında yaklaşık 400 Rus askerinin öldürüldüğünü öne sürdü. Konu ile ilgili Rusya'dan beklenen açıklama Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık saldırıda 63 Rus askerinin öldüğünü duyurdu.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Geride bıraktığımız 2022 yılının Şubat ayında başlayan savaş 2023'te de hız kesmeden devam ediyor.

Rus saldırılarına füze saldırısı ile yanıt veren Ukrayna, Rusya'nın işgali altındaki Donetsk bölgesine düzenlenen bir füze saldırısında yaklaşık 400 Rus askerinin öldürüldüğünü öne sürdü. 

Ukrayna ordusuna göre, saldırıda 300 kişi de yaralandı.

Son dakika... Rusya Savunma Bakanlığından füze saldırısı açıklaması: 63 ölü

Saldırıda, Makiyivka kentinde Rus güçlerinin konuşlandığı düşünülen bir bina hedef alındı.

Konu ile ilgili Rusya'dan beklenen açıklama Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık Ukrayna'nın Rus askeri tesisine düzenlediği füze saldırısında 63 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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AMERİKAN FÜZELERİ İLE VURDULAR

Donetsk'in işgal altındaki bölgelerinde Rusya'nın atadığı üst düzey yetkili Daniil Bezsonov, füzenin yılbaşına girildikten hemen sonra Makiyivka'yı vurduğunu söyledi.

Bezsonov, 'Meslek okuluna Amerikan MLRS HIMARS roketleriyle büyük bir saldırı oldu' dedi.

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#Rusya#Ukrayna Savaşı#Dünya

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