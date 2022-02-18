Son dakika... Rusya 'sahte bayrak' saldırılarına başladı! İşte masadaki işgal planı

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Rusya - Ukrayna sınırındaki gerilim devam ederken, İngiltere ve ABD'den gelen Haberler krizin ulaştığı boyutları gözler önüne serdi.

Tansiyonu düşürmek için bir dizi diplomatik adım atılsa da son günlerde ibre yine çatışma ihtimalinden yana. Rus basını, Ukrayna'nın Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne saldırdığı iddiasını sayfalarına taşımaya devam ediyor.

Sputnik, Ukrayna ordusunun son 24 saat içerisinde Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni 29 defa bombaladığını duyurdu.

Donbas'taki ateşkes rejiminin Kontrol ve Koordinasyonu (KİK) Ukrayna ordusunun 122 milimetre topçu sistemleri, büyük kalibreli havan topları ve tanksavar güdümlü füzeler kullandığını açıkladı.

False flag bir ülkenin kamuoyu oluşturmak ya da haklı bir nedene sahip olmak için düşman kılığında kendi birliklerini saldırı düzenlemesine verilen addır.

Geçtiğimiz haftalarda Moskova, Kiev'in Donbass'ta herhangi bir provokasyonuna veya orada yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırıya müsamaha göstermeyeceği konusunda uyarmıştı.

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Bölgedeki son gelişmelerin Rusya tarafından bir 'saldırı bahanesi' olarak kullanılmasından endişe ediliyor.

Zira batılı istihbaratlar Rusya'nın Ukrayna saldırısını 'haklı' göstermek için bir 'sahte bayrak' (false flag) operasyonu hazırlığı içinde olduğuna inanıyor.

Son 24 saatte Ukrayna'da yaşanan gelişmeler 'Rusya sahte bayrak saldırılarına başladı' şeklinde yorumlanıyor.

KRİTİK TARİH 20 ŞUBAT

Politico ise saldırı için yeni bir tarih verdi. Konunun uzmanları ile görüşen gazete Rusya’nın Ukrayna’yı ‘işgale’ 20 Şubat’ta başlayabileceğini duyurdu.

Rusya-Belarus tatbikatının 20 Şubat’ta biteceğinin altını çizen Politico, bu tarihten sonraki dönemin önemli olduğunu ve Rusya'nın atacağı adımların gerçek niyetini gözler önüne sereceğini öne sürdü.

Rusya ve Belarus'un ortak tatbikatı devam ediyor.

İNGİLTERE MUHTEMEL İŞGAL PLANINI YAYINLADI

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’yı muhtemel işgal planını yayınladı.

Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, alınan son istihbarat raporlarının ardından Rusya’nın Ukrayna'yı "başka bir uyarıda bulunmadan" işgal edebileceğini belirterek, "Rusya, tatbikatların tamamlanmasının ardından bazı birliklerin üslere döneceğini iddia etti. Rus güçlerinin, Ukrayna sınır bölgelerinden çekildiğine dair hiçbir kanıt görmedik. Rusya, daha fazla uyarı yapmadan işgali gerçekleştirebilecek önemli bir askeri varlığı elinde tutuyor" dedi.

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Savunma Bakanlığı, “Başkan Putin'in muhtemel işgal ekseni gösterilmektedir” başlığıyla 2 aşamalı muhtemel işgal planına ait paylaştığı haritada, birinci aşamada Rusya'nın Belarus sınırı boyunca iki noktadan ve Rusya’nın batı sınırından bir noktadan Kiev'e doğru kara harekatı gerçekleştirebileceğini belirtti.

Haritada ayrıca, iki noktadan Dnipro'ya, Kırım'dan Mariupol'a ve Rusya sınırından Luhansk yönüne doğru potansiyel birinci aşama yer hareketlerine yer verildi.

İkinci aşamada ise, Kırım'dan Mykolaiv'e ve Dnipro'dan Vinnytsya'ya doğru potansiyel ikinci aşama yer hareketleri yer aldı.

Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yine de çatışmayı önleyebileceğini ve barışı korumayı seçebileceğini ifade etti.

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2014'TE DE REDDETMİŞTİ

Rusya Ukrayna sınırındaki askeri varlığının bir işgal hazırlığı olmadığını her fırsatta dile getiriyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve saha sonra Kırım'ı ilhak etmişti.

Putin'in o zamandan beri doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları batı destekli Ukrayna hükümeti karşısında her fırsatta desteklediği sıkça dile getirildi.

KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

Doğu Ukrayna'daki çatışmalar, 2014 yılında Kiev'deki bir darbeden sonra başladı. Donetsk ve Lugansk yeni hükümeti tanımayı reddettiler ve bağımsızlıklarını ilan ettiler. Buna karşılık, Kiev askeri bir operasyon başlattı.

Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

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Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.