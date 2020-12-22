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Haber Giriş: 22.12.2020 - 21:54 | Son Güncelleme:

Son dakika... Rusya lideri Putin çok tartışılan yasayı imzaladı

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Son dakika... Rusya lideri Putin çok tartışılan yasayı imzaladı
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Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yalnızca ülkesinde değil dünya genelinde de çok tartışılan 'dokunulmazlık' yasasını imzaladı. Yasa devlet başkanlarına görevden ayrıldıktan sonra da ömür boyu dokunulmazlık sağlıyor.

İnternette yayınlanan yasa, eski devlet başkanları ve ailelerine hayatları boyunca işledikleri suçların soruşturulmasına karşı dokunulmazlık sağlıyor.

Çok tartışılan yasaya göre; eski devlet başkanları ve aileleri arama ya da gözaltının yanı sıra polis sorgusu ya da soruşturmasından da muaf tutulacak.

AFP'nin haberine göre; söz konusu yasa, geçen yaz referandumla onaylanan ve Putin'in 2036'ya kadar başkan olarak kalmasının önünü açan anayasa değişikliğinin bir parçasını oluşturuyor.

Bu tasarı yasalaşmadan önce eski devlet başkanları sadece görev süresince işledikleri suçların kovuşturulmasından muaf tutuluyordu.

FEDERASYON KONSEYİ'NDE KOLTUK

Bu yasayla eski bir devlet başkanının vatana ihanet ve başkaca ağır suçlar işlediği Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması halinde dokunulmazlığı kaldırılabiliyor.

Fakat Putin'in bugün imzaladığı yasa, ek olarak eski devlet başkanlarına Federasyon Konseyi ya da Senato'da ömür boyu temsiliyet hakkı sağlıyor. Bu pozisyon da görevden ayrıldıktan sonra da dokunulmazlıklarının sürmesi anlamına geliyor.

Bu yasanın onaylanmaması nedeniyle geçen ay Rusya'da Putin'in sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Fakat Kremlin söz konusu iddiaları yalanladı.

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