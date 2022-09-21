Son dakika... Rusya kısmi seferberlik ilan etti... Zelenski'den ilk açıklama geldi

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Sabah saatlerinde halka seslenen Rus lider ülkede kısmi seferberlik kararı aldığını duyurdu.

Bugünden itibaren geçerli olan karar kapsamında 300 bin kişi askere alınacak.

Bu karar sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenki'den beklenen açıklama geldi. Ukrayna lideri, 'Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum' dedi.

Alman basınına konuşan Zelenki, Putin'i kastederek 'Dünyanın bu silahları kullanmasına izin vereceğine inanmıyorum' dedi. Zelenski açıklamasında "Putin'in nükleer silahları kullanacağına inanmıyorum. Dünyanın bu silahları kullanmasına izin vereceğini düşünmüyorum. Yine de Putin'in tehditlerine boyun eğmemek gerekiyor. Yarın Putin diyebilir ki Ukrayna dışında Polonya'nın bir kısmını da istiyoruz, aksi takdirde nükleer silah kullanacağız. Bu tavizleri veremeyiz" ifadelerini kullandı.



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NATO: PUTİN NÜKLEER SAVAŞI KAZANAMAZ

'Putin'in açıklamaları savaşın planına uygun şekilde gitmediğini gösteriyor' diyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Putin çok tehlikeli bir söylem kullanıyor, nükleer savaşı kazanamaz' dedi.



ALMANYA: PUTİN'İN KARARI ÇARESİZLİK EYLEMİ



Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın seferberlik hamlesinin 'çaresizlik eylemi' olduğunu belirterek, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazanamayacağını söyledi. Scholz, Putin'in kararının her şeyi daha kötüleştireceğinin altını çizdi.



KISMİ SEFERBERLİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, karar kapsamında 300 bin kişinin askere alınacağını belirtti. Rus bakan öğrencilerin ise silah altına alınmayacağının altını çizdi.

Şoygu 'Büyük bir seferberlik kaynağımız var. Yani orduya hizmet etmiş, savaş tecrübesi edinmiş ve askeri uzman sayısı neredeyse 25 milyona ulaşıyor. Kısmi seferberlik sırasında 300 bin yedek asker Rus ordusuna çağırılacak. Bunlar ordu hakkında hiçbir şey duymamış insanlar değiller. Bunlar, önce askerliğini yapmış olanlar, ikincisi askerlik ihtisas sahibi olanlar ve askerlik tecrübesi olanlar. Seferberlikle askere çağırılanlar cepheye gönderilmeyecek, şu anda sadece askerlik görevini sürdürenler harekat bölgelerine gönderiliyor. Yedek askerler ve askeri öğrenciler silah altına alınmayacak' şeklinde konuştu.



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RUSYA AYLAR SONRA ASKERİ KAYBI AÇIKLADI



Öte yandan aylardır askeri kayıplarını açıklamayan Rusya, 24 Şubat'ta başlayan savaşta 5 bin 937 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Moskova konu ile ilgili ilk resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmış ve savaştaki asker kayıp 498 olarak açıklanmıştı.