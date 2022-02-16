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Son dakika: Rusya Kırım'daki birliklerini de çekti! ABD'den gizli büyükelçilik operasyonu

#ABD#RUSYA#Ukrayna
Son dakika: Rusya Kırımdaki birliklerini de çekti ABDden gizli büyükelçilik operasyonu

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Lavrov'un 'Müzakereye hazırız' mesajı sonrası dün bazı Rus birlikleri bölgeden çekilmişti. Bugün yapılan açıklamaya göre Kırım'da yer alan askeri birlikler de bölgeden çekildi. Tansiyonun bir nebze düştüğü bölgede sıcak gelişmeler yaşanırken ABD'nin Kiev büyükelçiliğinin taşınması sırasında yaptığı gizli operasyon da ortaya çıktı.

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Rusya-Ukrayna sınırında yaşanan gerilim aylardır dünyanın bir numaralı gündemi. Rusya'nın yaptığı askeri yığınak ve peş peşe tatbikatlar 'her an savaş başlayabilir' sinyali verse de son gelişmeler tansiyonu bir nebze olsun düşürmeyi başardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov peş peşe 'müzakerelere hazırız' mesajı verirken Ukrayna da NATO üyeliğinden vazgeçebileceğinin sinyalini verdi. Dün en son olarak Putin'in bazı Rus birliklerinin çekildiğini doğrulaması ile bölgede ilk kez umut ışığı doğdu ancak taraflar ihtiyatı elden bırakmıyor. ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hâlâ büyük bir olasılık. Rus askerlerinin çekilmesini henüz doğrulamadık" dedi.

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KIRIM'DAKİ BİRLİKLER DE ÇEKİLDİ

Az önce gelen bir son dakika bilgisine göre ,Moskova Kırım'daki askeri tatbikatların sona erdiğini ve askerlerin geri döndüğünü açıkladı.

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Savunma bakanlığı yaptığı açıklamada, "Tatbikatlara katılımlarını tamamlayan Güney Askeri Bölgesi birimleri daimi konuşlanma noktalarına hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

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İKNA OYUNLARINI KİM KAZANACAK?

Bölgedeki satranç oyunu hakkında bir analiz yazan New York Times yazarı Max Fisher, "Ukrayna konusundaki anlaşmazlıklar devam ederken, Moskova ve Washington, tek kurşun atmadan hedeflerini güvence altına almak için giderek daha yüksek bahisli, giderek daha karmaşık bir sinyal oyunu oynuyorlar." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Rusya Kırımdaki birliklerini de çekti ABDden gizli büyükelçilik operasyonu

Fisher her iki tarafın da gerçek savaşı önlemek için savaş sinyali verdiğini belirterek, "Rusya taleplerini zorla güvence altına almak için, binlerce askerini Ukrayna sınırına kaydırarak, Washington ve Kiev'e, büyük bir savaşa katlanmaya hazır olduğunu gösteriyor. ABD ise Kiev'deki büyükelçiliğini kapatarak ve ekonomik misilleme sözü vererek, Moskova'ya göz dağı veriyor" dedi. 

Bölgedeki ikna oyunlarını kimin kazanacağı belirsiz. Ancak her iki taraf da bir yandan 'müzakere' mesajı verirken diğer yandan hazırlıklarını sürdürüyor.

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ABD'DEN 'BİLGİSAYARLARI KIRIN' TALİMATI

Öte yandan Wall Street Journal Gazetesi ABD'nin Kiev büyükelçiliğini kapatması ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da kalan sınırlı büyükelçilik personelini, bir Rus saldırısı veya işgaline karşı başkent Kiev'den Lviv'e taşıdığını duyurmuştu. Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı bilgiye göre, Kiev'deki diplomatlara önlem olarak bilgisayar ve bilgisayar ağ ekipmanlarını imha etmeleri talimatı verildi.

İsmi açıklanmayan kaynağa göre, bilgisayarların yanı sıra elçilik telefon sistemi de tamamen sökülerek imha edildi. Bu hamleler, Kiev büyükelçiliğini diplomatik bir tesis olarak çalışamaz hale getirdi.

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56 KİŞİ GİZLİ BELGELERLE GELDİ

Edinilen bilgiye göre Pazar günü, 56 büyükelçilik çalışanı, elçiliğe ait gizli malzemeler ve belgelerle Washington yakınlarındaki Dulles Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Dışişleri Bakanlığı, gizli malzemeleri korumak için gerekli tüm önlemleri aldığını duyurdu.

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