Karadeniz'de İngiltere ile Rusya arasında yeni bir kriz yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Karadeniz'e geçen İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açıldı.

RIA'da yer alan son dakika gelişmesine göre, Rus savaş gemisi, Karadeniz'de Rusya sınırını ihlal eden İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı.

Rusya Savunma Bakanlığı olayı doğrulardı. Bakanlık yaptığı açıklamada, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir destroyer olan HMS Defender'ın Rusya'nın Karadeniz'deki deniz sınırlarını ihlal etmesinin ardından bir Rus savaş gemisinin uyarı ateşi açtığını duyurdu.

Aynı açıklamada İngiliz savaş gemisinin Rus karasularından çıkarılması için savaş uçaklarının kullanıldığı bilgisi de yer aldı.

Bakanlık, bir Su-24 uçağının destroyerin yakınlarındaki sulara dört bomba attığını bildirdi.

Reuters'ın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İngiliz savaş gemisi Rus karasularını terk etti.

İNGİLTERE: UYARI ATIŞI YAPILMADI

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise HMS Defender'a herhangi bir uyarı atışı yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada, ''Kraliyet Donanması gemisi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından zararsız geçiş yapıyor.'' denildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisi'nin Twitter hesabında paylaşılan açıklamada, "Rusların Karadeniz'de topçu tatbikatı yaptıklarına ve faaliyetleri hakkında denizcilik camiasına önceden uyarıda bulunduklarına inanıyoruz. HMS Defender'a hiçbir atış yapılmadı. Güzergahı üzerine de bomba atıldığı iddiasını tanımıyoruz" denildi.

