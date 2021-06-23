Karadeniz'de Ä°ngiltere ile Rusya arasÄ±nda yeni bir kriz yaÅŸandÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda Karadeniz'e geÃ§en Ä°ngiliz savaÅŸ gemisine uyarÄ± ateÅŸi aÃ§Ä±ldÄ±.Â

RIA'da yer alan son dakika geliÅŸmesine gÃ¶re, Rus savaÅŸ gemisi, Karadeniz'de Rusya sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± ihlal eden Ä°ngiliz savaÅŸ gemisine uyarÄ± ateÅŸi aÃ§tÄ±.

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± olayÄ± doÄŸrulardÄ±.Â BakanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiliz Kraliyet DonanmasÄ±'na ait bir destroyer olan HMS Defender'Ä±n Rusya'nÄ±n Karadeniz'deki deniz sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± ihlal etmesinin ardÄ±ndan bir Rus savaÅŸ gemisinin uyarÄ± ateÅŸi aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

AynÄ± aÃ§Ä±klamada Ä°ngiliz savaÅŸ gemisinin Rus karasularÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi de yer aldÄ±.

BakanlÄ±k, bir Su-24 uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n destroyerin yakÄ±nlarÄ±ndaki sulara dÃ¶rt bomba attÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Reuters'Ä±n yerel kaynaklara dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine gÃ¶re, Ä°ngiliz savaÅŸ gemisi Rus karasularÄ±nÄ± terk etti.

Ä°NGÄ°LTERE: UYARI ATIÅžI YAPILMADI

Ä°ngiltere Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise HMS Defender'a herhangi bir uyarÄ± atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, ''Kraliyet DonanmasÄ± gemisi, uluslararasÄ± hukuka uygun olarak Ukrayna karasularÄ±ndan zararsÄ±z geÃ§iÅŸ yapÄ±yor.'' denildi.

Ä°ngiltere Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Ofisi'nin Twitter hesabÄ±nda paylaÅŸÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "RuslarÄ±n Karadeniz'de topÃ§u tatbikatÄ± yaptÄ±klarÄ±na ve faaliyetleri hakkÄ±nda denizcilik camiasÄ±na Ã¶nceden uyarÄ±da bulunduklarÄ±na inanÄ±yoruz. HMS Defender'a hiÃ§bir atÄ±ÅŸ yapÄ±lmadÄ±. GÃ¼zergahÄ± Ã¼zerine de bomba atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± tanÄ±mÄ±yoruz" denildi.

We believe the Russians were undertaking a gunnery exercise in the Black Sea and provided the maritime community with prior-warning of their activity.



No shots were directed at HMS Defender and we do not recognise the claim that bombs were dropped in her path. â€” Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) June 23, 2021

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Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Valery Gerasimov, NATO'nun Rus karasularÄ± yakÄ±nlarÄ±nda faaliyetlerinde kayda deÄŸer artÄ±ÅŸ olduÄŸunu belirtti ve 'provokatif' olarak nitelediÄŸi eylemleri kÄ±nadÄ±.

Gerasimov, 'Uzun menzilli silahlarÄ± bulunan NATO savaÅŸ gemileri Karadeniz ve BaltÄ±k Denizi'nde faaliyet gÃ¶steriyorlar. ABD ve mÃ¼ttefiklerine ait bu savay gemilerinin faaliyetleri aÃ§Ä±kÃ§a provokatifler' dedi.

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°ngiltere'nin Moskova AteÅŸesi'ni bakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Konuyla ilgili Ä°ngiltere'den henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama gelmedi.

Ä°ngiltere ve mÃ¼ttefikleri, Moskova'nÄ±n bÃ¶lgeyi 2014'te Ukrayna'dan ilhak etmesinin ardÄ±ndan KÄ±rÄ±m'Ä± Rus topraÄŸÄ± olarak tanÄ±mÄ±yor.Â Ä°ngiliz gemisinin ihlal yaptÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len Felenk, KÄ±rÄ±m'Ä±n kara sularÄ± iÃ§inde bulunuyor. Rusya, KÄ±rÄ±m'Ä± 2014'te yasa dÄ±ÅŸÄ± ilhak etmiÅŸti. UluslararasÄ± hukuk kurallarÄ±na gÃ¶re, KÄ±rÄ±m Ukrayna'ya ait olarak kabul ediliyor.

UKRAYNA'DAN NATO Ã‡AÄžRISI

YaÅŸanan olayÄ±n ardÄ±ndan Ukrayna'dan flaÅŸ aÃ§Ä±klama geldi. Ukrayna, Rusya'nÄ±n ateÅŸ aÃ§masÄ±nÄ± 'saldÄ±rgan' ve 'provokatif' tavrÄ±nÄ± kanÄ±tlayan bir davranÄ±ÅŸ olarak nitelendirdi.

Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Dmitro Kuleba, Rusya'nÄ±n Karadeniz'de Ä°ngiliz savaÅŸ gemisine aÃ§tÄ±ÄŸÄ± uyarÄ± ateÅŸi sonrasÄ±nda Ukrayna ve NATO mÃ¼ttefiklerinin Karadeniz'de nitelikli iÅŸ birliÄŸine ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu belirtti.

Kuleba, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, yaÅŸanan krizin Ukrayna'nÄ±n pozisyonunun aÃ§Ä±k bir ispatÄ± olduÄŸunu ifade etti.

Karadeniz ve Azak Denizi'nde Rusya'nÄ±n provokatif eylemlerinin ve KÄ±rÄ±m'Ä± ilhakÄ± ile silahlandÄ±rmasÄ±nÄ±n Ukrayna ve mÃ¼ttefiklerine sÃ¼rekli bir tehdit oluÅŸturduÄŸunu vurgulayan Kuleba, Ã¼lkesi ve NATO mÃ¼ttefiklerinin Karadeniz'de nitelikli iÅŸ birliÄŸine ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu kaydetti.

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