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Son dakika: Ukrayna krizinde sıcak gelişme: ABD'den Rusya'ya gözdağı! 'Sonuçları hızlı ve ağır olur'

#Anthony Blinken#Sergey Lavrov#Rusya

Ukrayna-Rusya sınırında gerilim sürerken sıcak bir gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov meseleyi ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Blinken Ukrayna'nın daha fazla işgal edilmesinin Rusya için hızlı ve ağır sonuçları olacağını ifade etti. Öte yandan Ukrayna'dan askeri alanda kritik bir hamle geldi.

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ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamaya göre; Blinken, Rusya'dan derhal tansiyonu düşürmesi ve Ukrayna sınırından asker ve ekipmanlarını çekmesini istedi.

Anthony Blinken ayrıca Ukrayna'nın daha fazla işgal edilmesinin Rusya için hızlı ve ağır sonuçları olacağını belirterek Moskova Yönetimi'ne "diplomasi yolunu" izleme çağrısı yaptı.

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ZELENSKİY: "UKRAYNA'NIN PROFESYONEL BİR ORDUYA GEÇİŞİNİN BAŞLANGICI"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ordunun savunma yeteneklerinin güçlendirilmesini, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde askerlik hizmetine ilginin artırılmasını ve profesyonel orduya kademeli geçiş için öncelikli önlemleri içeren kararnameyi imzaladı. Kararnameye göre Ukrayna ordusuna 3 yıl içinde 100 bin asker daha alınacak ve Silahlı Kuvvetlerin kapasitesi güçlendirilecek.

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Tüm askeri personelin maaşının arttırılmasını da içeren kararnameye yönelik Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Ukrayna Parlamentosu'nda açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy konuşmasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerindeki asker sayısının 3 yıl içinde 100 bin artırılmasını içeren kararnameyi imzaladığını belirterek milletvekillerini sakin olmaya ve panikten kaçınmaya çağırdı. Zelenskiy, "Bu kararname, Ukrayna'nın profesyonel bir orduya geçişinin başlangıcıdır. Bu kararname savaş yakın diye değil, yakında ve gelecekte Ukrayna'da barış olması içindir" dedi.

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#Anthony Blinken#Sergey Lavrov#Rusya

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