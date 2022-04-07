Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'nın taslak anlaşması farklı çıktı!

Haberin Devamı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın kendilerine taslak anlaşması sunduğunu ancak taslağın İstanbul'daki önerilerinden farklı olduğunu açıkladı.

Lavrov, yaptığı açıklamalara Putin-Zelenski görüşmesi konusundaki sözleriyle devam etti. Lavrov, Ukrayna tarafının Kırım ve Donbass meselelerinin Putin-Zelenski görüşmesi sırasında ele alınmasını teklif ettiğini ancak bunun hiçbir koşulda söz konusu olmayacağını söyledi.

Lavrov tüm bu gelişmelere rağmen müzakere görüşmelerinin devam edeceğini açıklarken kendilerinin de Ukrayna'ya sunmak üzere bir taslak plan üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Lavrov'un açıklamasına göre bu taslak Rusya'nın ilk günden beri üzerinde ısrar ettiği talepleri içermeye devam edecek.

Dışişleri Bakanı Lavrov Ukrayna'nın sunduğu taslakta ayrıca, daha önce üzerinde anlaşılmış olan askeri tatbikatlar konusunda da Rusya'nın onayını almadan değişiklikler yaptığı belirtti.

Haberin Devamı

Rus Bakan ABD'yi suçlayarak Ukrayna'ya savaşa devam etmesi konusunda bu ülkeden baskı yapıldığını söyledi. Lavrov bu iddiasıyla birlikte Ukrayna'nın da görüşmeleri baltalamak ve uzatmak için özel çaba sarf ettiğini vurguladı.

Lavrov ayrıca Washington ve müttefiklerinin Kiev yönetimini kontrol ettiğini ve Zelenski’yi çatışmaları sürdürmeye zorladığını söyledi.

ZELENSKİ'DEN ADALET VE YAPTIRIM ÇAĞRISI GELDİ

Öte yandan Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy de Batı'ya Rus petrolünü reddederek ve Rus bankalarını uluslararası mali sistemden tamamen dışlayarak "Rusya'yı adaletin önüne çıkartma" çağrısını tekrarladı.

Bir çevirmen aracılığıyla Yunan Parlamentosu'na konuşan Ukrayna lideri "Avrupa'yı ekonomi ve enerji kriziyle tehdit edenler daima kaybeder. Dürüst olalım, en başından bu yana Rusya'nın hamleleri sadece Ukrayna'ya değil, Avrupa'ya da karşı" dedi.

AB Komisyonu, Rus kömürünün yasaklanmasını teklif ediyor. Ancak bazı üye ülkeler Rus enerjisine çok bağımlı olduklarından daha ileri gidilmesine direniyor.

Son ambargo teklifinde petrol ve doğalgaz yasağı yer almıyor.