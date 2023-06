Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Putin'den Wagner krizine ilişkin ilk açıklama: 'Bu halkımıza karşı bir darbedir, cezası ağır olacak'

Haberin Devamı

Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a ağır suçlamalarda bulunarak, Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini duyurdu.



Wagner'in ayaklanma çağrısı sonrası Rusya’nın başkenti Moskova’da terörle mücadele tedbirleri alındığı açıklandı, FSB konuya ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

"BUGÜN HAİNLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Dün akşamdan beri gelişmeleri dakika dakika takip eden Rusya Devlet Başkanı Putin, konuya ilişkin ilk açıklamasında çok sert ifadeler kullandı. Girişimi bir 'ihanet' olarak tanımlayan Putin şunları söyledi;



"Bugün hainlerle karşı karşıyayız. Wagner içindeki hainler silahlı isyan başlattı. Bu isyanın ülkemize bir faydası olmayacaktır. Hainler en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Suçlu olan bu kişiler yanıtımızın sert olacağını bilsinler



Mücadelemizi sürdürüyoruz. Bin yıllık tarihimiz var ve şu an tarihimiz kuruluyor. Birlik içinde olmalıyız. Hiçbir şey önemli değil şu an. Düşmanlarımız bizim birliğimizi yok etmeye çalışıyor. Askerimiz bizim için şu an ayaktalar.



Buradaki tüm askeri unsurlara bir talimatım var. Halkımızın güvenliği ve bağımsızlığı için mücadele edeceksiniz. Rusya'yı çok güçlü bir ülke haline getirdik. Birliğimizi bozacak her türlü eylemden vazgeçilmeli. Böyle kalkışmalar ülkemizi sırtından bıçaklamaktır.Biz bugün devletimizi her türlü savunmaya hazırız. Hainliktir. Şu an askerlerimizi desteklemek istiyoruz. Wagner güçlerinin arasında şu an hainler var. Silahlı ayaklanma ve herhangi bir iç ayaklanma Rusya'ya halkımıza bir darbedir. Bunun cezasını vereceğiz. Cezası ağır olacaktır.Hem kanun önünde hem vatandaşların önünde cezalarını görecekler. Şu an bir Rusya vatandaşı olarak elimden gelen her şeyi yapacağım. Yeter ki halkımıza silahını kaldıran herkes cezasını çekecek. Bu hatadan çekilin ve bu suçu yapmayın."

"ROSTOV'DA KONTROLÜ SAĞLADIK"

Öte yandan Rus paralı güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Evgeny Prigojin gece saatlerinde başlattığı isyanın ardından yeni bir video mesaj yayınladı.

Rus Güney Askeri Bölge Karargah binası çevresinde konuşlandığı görülen Prigojin, karargah binasına giriş yaptıklarını belirtti. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vladimir Alekseev ile görüşerek taleplerini ileten Prigojin, “Buraya geldik. Rostov’da kontrolü sağladık. Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ve Şoygu'yu (Rusya Savunma Bakanı) buraya istiyoruz. Gelmezlerse burada olacağız. Rostov şehrini ablukaya alıp Moskova'ya doğru yola çıkacağız” ifadelerini kullandı. Prigojin ayrıca uçuşlarda ve ulaşımda aksamaların bulunmadığını belirtti.

Görüntülerde Yevkurov’un, Prigojin’in savaşçılarını geri çekmesini istediği, ancak Prigojin’in bu teklifi reddettiği görüldü. Ayrıca Wagner savaşçılarının zırhlı araçlarla karargah binasını kuşattığı anlar kameraya yansıdı.