Son dakika...Rusya lideri Putin, Zafer Günü'nde dünyaya seslendi:'Vatanımız için savaşıyoruz'

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Rusya-Ukrayna savaşı 2 ay geride kalırken tüm dünyanın merakla beklediği gün geldi çattı. Rusya, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da gösterişli bir tören ile kutluyor.

MERAKLA BEKLENEN KONUŞMA



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin günlerdir hakkında sayısız iddia ortaya atılan konuşmasını az önce yaptı. "Şimdiye kadar düşmanlarımızla birçok savaş verdik. Ordumuzun cesaretinden ve savaşa katılanların çocukları ve torunlarının cesaretlerinden biz de övünüyoruz. Küresel savaşın dehşetini durdurmak için elimizden geleni yapma görevimiz var. Rusya hep denklik ilkesini savunmuştur." diyen Putin sözlerine şöyle devam etti;



VERİLECEK TEK DOĞRU KARARI VERDİK



"Rusya Batı dünyasında her iki tarafın da çıkarlarını düşünmek istedi ancak NATO bunu gördü. Başka plan içerisindeydiler Donbas'ta. Donbas'ta ve Kırım'da topraklarımızı ele geçirmek istediklerini biliyorduk. Ukrayna'nın nükleer silah planları vardı, NATO çevremizde yayılıyordu. Bu ülkemiz için bir tehdit haline gelmişti. Bölgede askeri altyapıyı her geçen gün artırdılar. Sınırlarımıza her gün daha çok yaklaştılar. Tehlike her gün daha da artıyordu. Verilecek tek doğru karar buydu. Egemen bir devletin alabileceği tek doğru kararı aldık.



Putin konuşmasını yaparken alanda bekleyen keskin nişancılar

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Sovyetlerin çöküşünden sonra ABD eşsiz bir durumdan bahsetti ancak yanılıyorlar. Rusya Sovyetler Birliği'nden ayrı bir karaktere sahip. Biz aynı ülke değiliz. Batı zafer için çok çalışmış olan Rusyaların çabalarını boşa çıkarmak istiyorlardır.



Batı Rusya'yı dinlemek istemedi, başka planları vardı. Rusya askerleri ve Donbas askerleri kendi toprakları için savaşıyor. Bu nedenle 2. Dünya Savaşı'nın verdiği dersleri asla unutmamalıyız. Bugün bizler için hayatını kaybedenleri anıyoruz. 2014'de Odessa'da ölenleri de anıyoruz, NEO-Nazi'lerin elinde can verenleri de anıyoruz.

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TÜM DÜNYAYA BİRLİK OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK

Neo Nazi'lerin saldırılarında hayatını kaybeden askerlerin ailelerine yardım edeceğiz, onların ailelerine yardım edeceğiz. Yaralı askerlerimiz kurtarmak isteyen kahraman sağlık görevlilerimize teşekkür ediyorum. Kızıl Meydan'da omuz omuzayız. Ülkemizin her bir yandan gelenler var. Rusya'nın düşmanlarının uluslararası terör çetelerini kullandığını gördük ancak başarılı olamadılar. Bugün birçok Rus birbirini koruyor, tüm dünyaya birlik olduğumuzu gösterdik.

Nazi'lere karşı savaşan dedelerimiz bize mücadelenin ne olduğunu gösterdiler. Yaşasın silahlı kuvvetlerimiz, yaşasın Rusya"

RUS TELEVİZYONLARI HACK'LENDİ

Putin'in konuşması sırasında Rus televizyonlarına siber saldırı düzenlendi. Saldırı, MTS mobil operatörü NTV Plus, Rostelecom ve Wink tarafından iletilen çeşitli kanalların çevrimiçi izleyicilerini etkiledi.

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Putin'in konuşması sırasında ekranlarda şu mesaj yer aldı;

'Binlerce Ukraynalının ve yüzlerce çocuğunun kanı sizin ellerinizde. Televizyonlar ve yetkililer yalan söylüyor. Savaşa hayır.'