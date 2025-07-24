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Son dakika: Kaybolan Rus yolcu uçağı bulundu

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#Rusya#Yolcu Uçağı#Amur
Son dakika: Kaybolan Rus yolcu uçağı bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 10:34

Rus medyası, 49 kişiyi taşıyan An-24 yolcu uçağıyla ülkenin doğusundaki Amur bölgesinde bağlantının kesildiğini bildirdi. Amur Bölgesi Valisi Vasiliy Orlov, "Uçağın bulunması için gerekli her türlü güç ve araç devreye sokuldu" açıklamasında bulundu. Rus yetkililer, Orlov'un açıklamasından kısa süre sonra uçağın enkazına ulaşıldığını duyurdu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kazada kurutulan olmadığını kaydetti. Bakanlığın açıklamasında, enkazın "alevler içinde kaldığı" belirtildi.

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Son dakika haberi... Rusya'nın, Blagoveşçensk şehrinden Tında şehrine seyahat eden An-24 tipi uçak ile iletişimin kesildiği bildirildi.

49 kişiyi taşıyan uçak ile bağlantının Amur bölgesinde kesildiği ifade edildi.

TASS haber ajansında yer alan bilgide, "Uçakta 2'si çocuk 40 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyor" denildi.

Rus haber ajansı Interfax'a konuşan Acil Servis yetkilileri, uçak ile henüz bağlantı kuramadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"An-24 tipi uçak, Habarovsk-Blagoveşçensk-Tinda hattındaki seferini gerçekleştiriyordu. Uçak, tarifeli seferi sırasında son iniş noktası yakınlarında güvenlik kontrollerini sağlayamadı. Uçakla henüz herhangi bir iletişim kurulamadı." 

Uçağın, Tında şehrindeki havaalanına yaptığı ilk iniş denemesinde başarısız olduğu ve ikinci iniş denemesi sırasında radardan kaybolduğu ifade edildi.

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Acil Servis yetkililerinin bölgeye arama ve kurtarma ekipleri gönderdiği aktarıldı.

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AMUR BÖLGESİ VALİSİ ORLOV'DAN AÇIKLAMA

Rusya'nın doğusundaki Amur Bölgesi Valisi Vasiliy Orlov, 43 yolcu ve 6 kişilik mürettebatı taşıyan "An-24" tipi uçağın radardan kaybolduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Orlov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Acil Servis'ten gelen bilgiye göre "An-24" tipi uçağın radardan kaybolduğunu söyledi.

Blagoveşçensk-Tında seferini yapan uçağın arandığını kaydeden Orlov, "İlk belirlemelere göre, uçakta 5'i çocuk 43 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunuyor. Uçağın bulunması için gerekli her türlü güç ve araç devreye sokuldu" ifadelerini kullandı.

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UÇAĞIN ENKAZI BULUNDU: KURTULAN YOK

Interfax'ın haberinde, An-24 tipi uçağın enkazına ulaşıldığı kaydedildi. Enkazın Tinda bölgesine 15 kilometre uzaklıkta bir yamaçta bulunduğu bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, uçağın enkazına ulaşıldığını doğruladı.

TASS, ilk belirlemelere göre kazadan kurtulan olmadığını ifade etti. 

Bakanlığın açıklamasında, "Rosaviatsiya'ya (Rusya Sivil Havacılık Otoritesi) ait bir Mi-8 helikopteri, uçağın yanan gövdesini tespit etti" denildi.

Açıklamada, "Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansına (Rosaviatsiya) ait Mi-8 tipi helikopterle yapılan arama çalışmaları sırasında, uçağın gövdesi bulundu. Uçakta yangın var. Kurtarma ekipleri olay yerine doğru gidiyor" ifadeleri kullanıldı.

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TASS'ın haberinde, ulaşılması güç bir dağ yamacında bulunduğu ve kurtarma ekiplerini taşıyan helikopterin kaza bölgesine şu ana kadar iniş yapamadığı aktarıldı.

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#Rusya#Yolcu Uçağı#Amur

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