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Son dakika: Rus tankı sivil aracı ezdi! Ukrayna'dan inanılmaz görüntüler...

#Ukrayna#Rusya#Savaş

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna’nın başkenti Kiev güne ağır bombardıman saldırılarıyla uyandı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı ise, Rusya’ya ait bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. Öte yandan CNN TÜRK'te Rus tankının ezdiği otomobilden bir kadının kurtarılma anları kameraya yansıdı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri operasyon düzenleme kararının ardından başlayan saldırıların ardından Ukrayna’da tansiyon artmaya devam ediyor. İşgalin 2 gününe girilirken, Ukrayna’nın başkenti Kiev günün erken saatlerinde tekrardan füze saldırılarının hedefi oldu.

Başkent sokaklarında patlama sesleri yankılanırken, Kiev sakinleri tekrardan kenti terk etmeye başladı. Ayrıca Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’ya ait bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) imha edildiği ve bu İHA’nın vurulmasının ardından bir binaya düşerek yangına neden olduğu ifade edildi.

Kiev’in Darnitsa semtindeki Koşitsa caddesinde bulunan binada alarm verilirken, vatandaşlar ise binadan tahliye edildi. Yerel yetkililer, ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklamada bulunmazken, bina sakinlerinin büyük şok yaşadığı bildirildi.

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MUCİZE KURTULUŞ

Ukrayna'dan gelen son görüntüler ise savaşın korkunç boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Rus tankı acımasızca sivil aracı ezerken otomobilde bulunan bir kadının kurtarılma anları kameraya yansıdı.

Son dakika: Rus tankı sivil aracı ezdi Ukraynadan inanılmaz görüntüler...
CANLI YAYINDA BOMBARDIMAN SESLERİ

Rusya-Ukrayna savaşında ikinci güne girilirken CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu, Harkiv kentindeki son durumu aktarırken bombardıman başladı.
CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Şu anda bir patlama oldu. Duyabiliyor musunuz? Harkiv'de saldırılar devam ediyor. Şu binanın arkasından geldi o sesler. Çok yakından geldi. Saldırı devam ediyor. Savaş uçakları tepemizde. Bir ses daha geldi. Bombardıman devam ediyor. 10'dan fazla atış gerçekleştirildi. İnsanlar pencerelerde. Harkiv'de bombardımanlar devam ediyor. Harkiv'de saldırılar devam ediyor.

Ambulanslar şu anda bölgeye doğru gitmeye başladılar. Onlarca ambulans bölgeden çıkmaya başladılar. Bu sesin size kadar geldiğini tahmin ediyorum. Savaş uçaklarına helikopterlerde eşlik etti. Yaklaşık 15 dakikadır şehir merkezi yakınları bombalanıyor.

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Nerelerin hedef alındığını şu an bilemiyoruz.

Son dakika: Rus tankı sivil aracı ezdi Ukraynadan inanılmaz görüntüler...

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