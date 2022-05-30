Son dakika: Rus ordusu iki kenti kuşattı... Ukrayna'dan itiraf gibi açıklama

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son dönemde Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Son günlerde bölgede inisiyatifin Rus ordusuna geçtiği konuşulurken Rus güçleri, önemli sanayi kentleri Severodonetsk ve Lysychansk'ı kuşattıklarını açıkladı.

Bu açıklamadan saatler sonra ise Ukrayna cephesinden itiraf gibi bir açıklama geldi.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Rus güçlerinin şiddetli direnişe rağmen doğu Ukrayna'nın Severodonetsk kentinin merkezine yaklaştığı açıklandı.

VALİ AÇIKLADI: DURUM ÇOK ZOR

Lugansk Bölge Valisi Sergiy Gaiday sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Ruslar Severodonetsk'in ortasına doğru ilerliyor. Çatışmalar devam ediyor. Durum çok zor.'

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Eğer Rusya Severodonetsk ve Lysychansk'ı ele geçirirse, bu durumda Luhansk bölgesinin tamamının denetimini almış olacak.

Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın bu bölgede topyekûn bir saldırı başlattığını duyurulmuş, Rus kuvvetlerinin Luhansk eyaletindeki son büyük şehir ve Donbas'ın hala Ukrayna kontrolündeki en doğu noktası olan Severodonetsk'i ve kardeş şehri Lysychansk'ı hemen güneyde kuşatmak için harekete geçtiği açıklanmıştı.

BAŞARILI OLURSA KRAMATORSK YOLU AÇILACAK

ABD basınında yer alan haberlere göre, başarılı olursa, hareket Ukrayna birliklerini bölgeyi savunurken tuzağa düşürecek ve Rusya'nın Ukrayna hükümetinin doğudaki ana idari ve askeri bağlantı noktası olan Kramatorsk'a giden yolunu açacak.

PUTİN NEDEN DONBAS'I KONTROL ETMEK İSTİYOR?

Putin, hiçbir zaman kanıt gösterememiş olsa da uzun süredir Ukrayna'nın ülkenin doğusunda soykırım yaptığına dair iddiaları dile getiriyordu.

24 Şubat'ta savaş başladığında, doğudaki bölgelerin üçte ikisi Ukrayna'nın kontrolündeydi. Geri kalanı 2014'teki savaştan bu yana Rus yanlıları tarafından tek taraflı ilan edilmiş; Rusya destekli küçük özerk bölgeler olarak varlığını sürdürüyordu.

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Savaşın başlamasından birkaç gün önce Putin, bu iki bölgenin tümünün Ukrayna'dan bağımsızlığını kabul ettiğini açıkladı.

Eğer Rusya bu iki bölgeyi de tamamen ele geçirirse, bu Putin'e büyük bir "başarı" imkanı vermiş olur. Bir sonraki adım da Donbas'ı ilhak etmek olur.

Tıpkı 2014'te tartışmalı ve uluslararası alanda kabul edilmeyen bir referandumla Kırım'da yaptığı gibi...

Rusya'nın "kuklası" durumundaki Luhansk bölgesi lideri, daha şimdiden "ileride yapılacak bir referandumdan" bahsetmeye başladı.

Elbette ki şu an savaşın devam ettiği bir bölgede referandumdan ya da herhangi bir oylamadan bahsetmek bir hayli garip görünüyor.