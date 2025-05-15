Son dakika... Rus heyeti Türkiye'de... Kritik toplantı için geri sayım başladı

Barış umudu, İstanbul'da doğdu

24 Şubat 2022'de sabahın erken saatlerinde televizyondan "Ukrayna'da özel askeri operasyon" başlattıklarını açıklamasının üzerinden 3,5 yıl geçti.



Putin'in, Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullanmasının ardından Rus askerleri Ukrayna'ya girerek başkent Kiev'i kuşattı.



Savaş devam ederken Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkes sağlanması için üçü Belarus, biri Türkiye'de olmak üzere, 4 defa yüz yüze müzakere yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk girişimlerinin neticesi olarak İstanbul'da 29 Mart 2022'de yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna tarafı, Rus tarafına gelecekteki olası yazılı anlaşmanın ilkelerini teslim etti, anlaşmaya çok yaklaşıldı. Türkiye'nin arabulucu olarak barışı sağlama yönündeki bu ve bundan sonraki çabaları, dünya kamuoyunda takdirle karşılandı.



Ancak Ukrayna, 13 Nisan 2022'de Karadeniz'de Rus Karadeniz Filosu'na ait "Moskova" isimli amiral gemisini vurduğunu açıkladı.



Ukrayna tarafı, 17 Mayıs 2022'de, ülkedeki durumun değiştiğini belirterek Rusya ile müzakereleri askıya aldıklarını duyurdu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenski ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda 22 Eylül 2022'de Rusya ile Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin yapıldığını bildirdi.



Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde sık sık topçu saldırıları yaşanması nedeniyle güvenlik tehdidi oluştu. Rusya ile Kırım arasında yer alan Kerç Boğazı Köprüsü'nde, 8 Ekim 2022'de patlama meydana geldi. Tahıl anlaşmasının süresi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle uzatıldı.



ABD'nin devreye girmesiyle, daha önce de kısmi olarak ilan edilen ateşkes görüşmeleri savaşı sona erdirmek amacıyla hareketlendi ancak çatışmalar sürdü. Bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılan barış müzakereleri, 3,5 yıla yakın sürenin geçmesinin ardından Rusya ile Ukrayna arasında barışın kapılarını yeniden araladı.