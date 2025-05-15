Son dakika... Rus heyeti Türkiye'de... Kritik toplantı için geri sayım başladı

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Rus yetkililer, İstanbul'da gerçekleşen Ukrayna görüşmelerinin Türkiye'nin talebi üzerine öğleden sonraya ertelendiğini bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere yola çıktığı Ankara'ya ulaştı. Zelenski, uçaktan inmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı.
Barışın anahtarının Türkiye'de olduğunu belirten Zelenski, "3,5 yıldır savaş devam ediyor. Türkiye bu noktada yeniden devreye girdi. Barış görüşmelerinin çoğunun Türkiye'de olduğunu söylemek ve işaret etmem gerek" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'a seyahet etmeyeceğini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in, Ukrayna'da barış konusundaki müzakerelere katılma ihtimalinin olmadığını söyledi.
24 Şubat 2022'de sabahın erken saatlerinde televizyondan "Ukrayna'da özel askeri operasyon" başlattıklarını açıklamasının üzerinden 3,5 yıl geçti.
Putin'in, Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullanmasının ardından Rus askerleri Ukrayna'ya girerek başkent Kiev'i kuşattı.
Savaş devam ederken Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkes sağlanması için üçü Belarus, biri Türkiye'de olmak üzere, 4 defa yüz yüze müzakere yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk girişimlerinin neticesi olarak İstanbul'da 29 Mart 2022'de yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna tarafı, Rus tarafına gelecekteki olası yazılı anlaşmanın ilkelerini teslim etti, anlaşmaya çok yaklaşıldı. Türkiye'nin arabulucu olarak barışı sağlama yönündeki bu ve bundan sonraki çabaları, dünya kamuoyunda takdirle karşılandı.
Ancak Ukrayna, 13 Nisan 2022'de Karadeniz'de Rus Karadeniz Filosu'na ait "Moskova" isimli amiral gemisini vurduğunu açıkladı.
Ukrayna tarafı, 17 Mayıs 2022'de, ülkedeki durumun değiştiğini belirterek Rusya ile müzakereleri askıya aldıklarını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenski ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda 22 Eylül 2022'de Rusya ile Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin yapıldığını bildirdi.
Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde sık sık topçu saldırıları yaşanması nedeniyle güvenlik tehdidi oluştu. Rusya ile Kırım arasında yer alan Kerç Boğazı Köprüsü'nde, 8 Ekim 2022'de patlama meydana geldi. Tahıl anlaşmasının süresi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle uzatıldı.
ABD'nin devreye girmesiyle, daha önce de kısmi olarak ilan edilen ateşkes görüşmeleri savaşı sona erdirmek amacıyla hareketlendi ancak çatışmalar sürdü. Bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılan barış müzakereleri, 3,5 yıla yakın sürenin geçmesinin ardından Rusya ile Ukrayna arasında barışın kapılarını yeniden araladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 11 Mayıs'ta Ukrayna'ya koşulsuz ve doğrudan müzakereleri İstanbul'da yeniden başlatmayı teklif ettiğini anımsatan Zaharova, bu teklifin Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması ve uzun vadeli barışın sağlanması için yapıldığının altını çizdi.
Zaharova, "Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, Rusya ciddi müzakerelere hazır. Rus heyeti İstanbul'a ulaştı ve ciddi çalışmalar yapmaya hazır." ifadesini kullandı.
AFP haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Ankara'ya gelmek için yola çıktı.
AFP'ye konuşan üst düzey bir yetkili, Zelenski'nin uçağının Türkiye için havalandığını söyledi.
Zelenski, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
Ukrayna'nın hava sahasının Rusya ile savaş sırasında kapalı olması nedeniyle Zelenski, genellikle önce komşu Polonya'ya gidiyor ve buradan uluslararası seyahetlerini gerçekleştiriyor.
Trump, Doha'da düzenlediği basın toplantısında cuma günü Türkiye'ye gelebileceğini dile getirdi.İstanbul'da Ukrayna ve Rusya arasında yapılacak barış görüşmelerine ilişkin değerlendirme yapan Trump, "Cuma günü İstanbul'da olabilirim. Ben gitmezsem Putin gelmez dedim, haklı çıktım" diye konuştu.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Ukrayna ve Rusya arasında bugün istanbul'da gerçekleştirilecek barış görüşmelerini değerlendirdi. Fransa'nın görüşmeleri yakından takip edeceğini belirten Barrot, Paris'in müzakerelerden "acil" ve "koşulsuz" ateşkes beklediğini dile getirdi.
Avrupa'da savunma şirketlerinin hisseleri, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerinin açıklanmasının ardından düşüşe geçti.
Ukrayna, İstanbul'daki barış müzakerelerinin saat 10..00'da başlayacağı iddiasını reddetti. Bilginin Rusya kaynaklı olduğunu belirten Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Rusya'nın görüşmeleri manipüle etmek istediğini öne sürdü.
Kovalenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Ruslar, Türkiye'deki görüşmelerin Moskova saatiyle 10.00'da başlayacağını yayıyor ve bu, bir yalan. Bu zaman planlanmadı. Rusların müzakereleri manipüle etmek istemesi mümkün" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul müzakereleri öncesi, görüşmelere katılacak Rus heyeti ve bazı yetkililerle dün akşam toplantı yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İstanbul'da gerçekleşecek Ukrayna'da barış müzakerelerine ilişkin konuştu.
Rubio, İstanbul'daki görüşmelere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Trump savaşların sona ermesini istiyor ve bunu umuyor. İstanbul barış müzakerelerinde ne olacağını göreceğiz, ancak ilerleme görmek istiyoruz"
NATO Genel Sekreteri Rutte: "(İstanbul barış müzakereleri) Türkiye burada büyük bir rol oynuyor çünkü Türkiye tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip"
İstanbul müzakerelerine katılacak Rus heyetinin Türkiye’ye ulaştığı bildirildi.Rus haber ajansı Tass, isimsiz kaynağa dayandırdığı haberinde, Ukrayna ile müzakere edecek Rus heyetinin İstanbul'a ulaştığı ve müzakerelerin TSİ 10.00'da Dolmabahçe'de başlamasının beklendiği belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onaylamıştı.Buna göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.
Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.
Rusya ile Ukrayna’nın bugün İstanbul’da masaya oturması bekleniyor. Ukrayna lideri Zelenski İstanbul’a geleceğini açıkladı. Trump, “Putin’in benim orada olmamı istediğini biliyorum. Savaşı bitirecekse bunu düşünürüm” dedi. Son ana kadar başkentler arasında pazarlık sürdü. Kremlin’in geç saatte açıkladığı listede ise Putin yer almadı.