Son dakika... Rus basını duyurdu: Donetsk'in eteklerine topçu saldırısı başladı

Ukrayna’nın doğu bölgesindeki Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanıyor.
Ukrayna ordusunun tam teşekküllü bir saldırı olasılığı nedeniyle DPR ve LRB vatandaşlarının Rusya'ya tahliye edildiğini duyurdu.
11.38: Lugansk Halk Cumhuriyeti (LRB) Kiev güçlerinin bölgeye düzenlediği saldırılar sonucunda iki sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
10.39: Rus Sputnik haber platformu Donetsk'in eteklerinde topçu ateşi duyulduğunu aktardı.
10.37: LRB Kiev kuvvetlerinin LPR'nin mevkilerine saldırmaya çalıştığını, bölgede kayıplar yaşandığını açıkladı.
10.35: Donetsk Halk Cumhuriyeti (DRP), Kiev kuvvetlerinin sivil altyapı ve DPR'nin kritik öneme sahip tesislerini 24 saattir ateş ettiğini duyurdu.
10.25: DRP Ukrayna kuvvetlerinin Gorlovka Dahil iki yerleşim yerini daha bombaladığını söyledi
10.09: DRP Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Son 24 saat içinde düzenlediği saldırılar kapsamında 1.100'den fazla mühimmat kullandığını iddia etti.
10.01: Donbass'tan 40 binden fazla mülteci Rusya'nın Rostov bölgesine geldi
9.58: DRP Kiev güçlerinin son 24 Saat içinde toplamda 82 defa ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.
DONBASS'TA GECE BOYU ÇATIŞMA SESLERİ DUYULDU
Rusya destekli ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında yaşanan çatışmalara ev sahipliği yapan Donbass bölgesindeki patlama ve çatışma sesleri gece boyunca durmadı.
KRİZ 2014'TE BAŞLADI
Doğu Ukrayna'daki çatışmalar, 2014 yılında Kiev'deki bir darbeden sonra başlamıştı.
Donetsk ve Lugansk yeni hükümeti tanımayı reddetmiş ve bağımsızlıklarını ilan etmişti.
Buna karşılık, Kiev askeri bir operasyon başlatmıştı.
Son günlerde Rus yanlısı milisler ile Kiev güçleri arasında bölgede yeniden çatışmalar yaşanıyor.