Son dakika... Rus Bakan tatbikatta hayatını kaybetti

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev hayatını kaybetti.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada Ziniçev'in Kuzey Kutbu bölgesinde yapılan tatbikat sırasında hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Bakan bir kişinin hayatını kurtarmak istediği sırada trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in trajik olay hakkında bilgilendirildiğini doğruladı.

Putin ise Ziniçev’in ailesine taziye mesajı gönderdi. Peskov konu hakkında şu ifadeleri kullandı;

'Başkan Putin, Yevgeny Zinichev'in trajik ölümü nedeniyle derin taziyelerini sunuyor. Uzun yıllar birlikte çalıştılar. Bu büyük bir kayıp. Başkan, bakanın ailesine ve arkadaşlarına taziye mesajı gönderdi.'

18 Ağustos 1966'da St. Petersburg'da doğan Ziniçev, Rusya'nın güvenlik kurumlarında çeşitli görevlerde çalıştı.

Zinichev, Rusya Güvenlik Servisi Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2018 yılında Acil Durumlar Bakanı olarak atanmıştı.

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