Son dakika... Rumlar neleri varsa sergiledi! Tatar: Bu silahların hedefi Türkler

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Kıbrıs Rum yönetimi, Türkleri silah zoruyla kovdukları 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 61’inci kuruluş yıldönümü törenlerinde, her yıl olduğu gibi bu yıl da geçit töreniyle silah sistemlerini sergiledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 16 Ağustos’ta kurulduğuna dikkat çekerek, “Keyfi şekilde kuruluş gününü 1 Ekim’le değiştirdiler, bu bile cumhuriyetin Rum devletine dönüştüğünün göstergesi, silahların da hedefi KKTC ve Türkiye” dedi.

Rumların ‘kuruluş yıldönümüne’ Yunanistan’dan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros katıldı.

Rum lider Nikos Anastasiadis, geçit töreninde yaptığı konuşmada, bundan sonraki kuruluş yıldönümlerinde Kıbrıs Türkleri’ni de aralarında görmek istediğini söyledi. Geçit töreninde Yunanistan bayrakları daha fazla göze çarptı.

TEK ÇÖZÜM İKİ DEVLET

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, Anastasiadis’in sözlerine sert tepki gösterdi. Tatar, Rum liderin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüş çağrısı yaparak Kıbrıs Türk halkını Rum devletine dönüşen bir cumhuriyete yama yapmayı amaçladığını vurguladı ve “Kıbrıs'ta yaşanan gerçekler ortadadır ve 1960'a geri dönmek mümkün değildir. Anlaşmanın tek yolu ise, egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerimizdir. Bu önerimizden de geri adım atacak değiliz” diye konuştu.