Romanya'da hükümet düştü

Haberin Devamı

Romanya'da güven oyu alamayan Başbakan Ilie Bolojan hükümeti düştü. Başbakan Bolojan görevden alındı.

BOLOJAN: YANLIŞ VE YAPAY BİR ÖNERGE

Oylama öncesinde parlamentoda gergin anlar yaşanırken, Bolojan sert ifadeler kullandı:

“Bu güven oyu önergesi yanlış, alaycı ve yapaydır. Herhangi bir ülke, birçok krizde, hükümetleri değiştirmeye değil, konsolide etmeye çalışır.”

SOSYAL DEMOKRATLAR VE AŞIRI SAĞ İTTİFAKI

Merkez sol Sosyal Demokrat Parti (PSD), güven oyu oylamasında belirleyici rol oynadı. Bükreş’in sıkı kemer sıkma politikalarına tepki gösteren parti, geçtiğimiz ay Bolojan’ın liderliğindeki Ulusal Liberal Parti hükümetinden çekilmişti.

PSD’nin, başbakanı devirmek için aşırı sağcı Romanya Birliği İttifakı ile iş birliği yapması dikkat çekti.

SİYASİ KRİZİN GÖLGESİNDE SEÇİM TARTIŞMASI

Haberin Devamı

Bolojan hükümeti, eski Başbakan Marcel Ciolacu’nun istifasının ardından 2025’ten bu yana görevdeydi. Hükümetin düşmesi, tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçiminden yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşti.

Söz konusu seçimde Bükreş Belediye Başkanı Nicușor Dan, aşırı sağcı lider George Simion’u mağlup etmişti.

YENİ HÜKÜMET ARAYIŞI

Cumhurbaşkanı Nicușor Dan’ın, yeni bir hükümet kurulması için parti liderleriyle görüşmelere başlaması bekleniyor. Olası senaryolar arasında, liberaller ve sosyal demokratların bir teknokrat liderliğinde koalisyon kurması öne çıkıyor.